به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه ترین گزارش آماری خود از صدور مجوز ۳۴ اجرای صحنه ای در تهران و شهرستان ها در تیرماه سال جاری خبر داد.

فهرست گروه ها و هنرمندانی که مجوز آنها از سوی دفتر موسیقی صادر شده به ترتیب زیر اعلام شده است:

گروه موسیقی کما به سرپرستی و خوانندگی حمید عسگری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه در محل تالار ارومیه استان آذربایجان غربی.

گروه شوک به سرپرستی و خوانندگی فرزاد فرزین در تالار وحدت شهرستان مهاباد و تالار هوریان ارومیه به ترتیب در روزهای ۶ و ۷ مرداد ماه.

گروه تلفیقی نیل آوا به سرپرستی فرشاد عابدینی سپهر در فرهنگسرای نیاوران مورخ ۳۱ مردادماه.

گروه کلاسیک بل کانتو به سرپرستی نیما پناهی و همراهی گروه کر مورخ ۷ شهریور ماه در محل تالار وحدت.

گروه بوشهری لیان به سرپرستی محسن شریفیان و خوانندگی آکا صفوی برای روزهای ۲۷ و ۲۸ مردادماه و ۱ و ۲ شهریورماه در محل تالار وحدت.

گروه محمد علیزاده در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی در تاریخ ۵، ۶ و ۷ مردادماه.

گروه مولوی به سرپرستی و خوانندگی شهرام ناظری در محل فضای باز واقع در سایت نمایشگاهی برج میلاد تهران در روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰،۲۱و ۲۲ مردادماه.

گروه مضراب به سرپرستی حمید متبسم و خوانندگی حسین علیشاپور در ۲۹ و ۳۰ مردادماه در محل تالار رودکی.

گروه تامای به سرپرستی رسول دلریش و خوانندگی داریوش دهری مورخ ۱۰ مرداد ماه در محل تالار وحدت.

گروه کلاسیک رسانه هنر به سرپرستی امیر پدرام طاهریان درتاریخ ۱۹ مردادماه در محل سالن رودکی.

گروه تارهای ایرانی به سرپرستی ناصر چشم آذر و خوانندگی حمیدرضا گلشن در روزهای ۱۸، ۱۹ مرداد ماه و ۳ شهریورماه در تالاروحدت.

گروه کلاسیک ایرانی مرغ سحر به سرپرستی و خوانندگی غفار ذابح در ۳ مرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران.

گروه شهرام شکوهی مورخ ۱۴ مردادماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

گروه مشکی پوشان به سرپرستی و خوانندگی رضا صادقی در تاریخ ۱۳ مردادماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

کنسرت بی کلام گروه دف نوازان مشتاق به سرپرستی مهرداد کریم خاوری در اول مهر ماه در محل تالار وحدت.

تک نوازی پیانو آرمان فهیمی در تاریخ ۱۲ مردادماه در محل سالن رودکی.

گروه امید حاجیلی در تاریخ ۱۷ و۳۱ مردادماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

گروه کمان آوا به سرپرستی علی اکبر شکارچی و خوانندگی فرج علیپور در تاریخ ۳۱ تیرماه در محل تالار وحدت.

گروه رضا یزدانی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

گروه دنگ شو به سرپرستی طاها شجاع نوری و خوانندگی طاها شجاع نوری و سعید رفیعی آتانی مورخ ۲۴ مردادماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

گروه کلاسیک ارکستر موسیقی شرق به سرپرستی مهدی عبدالوهاب و همراهی گروه کر در تاریخ های ۲، ۳و ۴ شهریور ماه در محل سالن رودکی.

گروه شرقی به سرپرستی سامان احتشامی و همراهی گروه کر در ۳۱ مردادماه در محل تالار وحدت.

گروه ارنواز به سرپرستی نسیم اربابی و خوانندگی مصطفی جلالی پور در تاریخ ۴ مرداد ماه در محل تالاروحدت.

گروه ماهان میرعرب به سرپرستی هاتف منتظری در تاریخ ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه در محل سالن برج آزادی.

گروه مولوی به سرپرستی و خوانندگی شهرام ناظری درتاریخ ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه درمحل باغ موزه عفیف آباد شیراز.

گروه تلفیقی سهیل نفیسی به سرپرستی و خوانندگی سهیل نفیسی در ۱۵ و ۱۶ مردادماه در محل تالار وحدت.

گروه احسان حق شناس به سرپرستی و خوانندگی احسان حق شناس مورخ ۱۹ مردادماه در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.

گروه آذری ریحان اردبیل به سرپرستی یاشار آذرتاش و خوانندگی هاشم اسلامیان در تاریخ ۱و۲ شهریور ماه در محل تالار وحدت.

گروه سیمین غانم به سرپرستی و خوانندگی سیمین غانم در ۲۶ شهریور ماه و ۲ مهرماه.

گروه دات به سرپرستی خوانندگی شهره سلطانی در تاریخ ۲۸،۳۰و۳۱تیرماه در تالار وحدت.

گروه ستاره قطبی به سرپرستی بهار ایلچی در تاریخ ۲۱و ۲۲ مرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران و همچنین۴ و ۵ شهریور ماه در تالار وحدت.