صدور مجوز برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری قزوین تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه گردشگری استان که روز دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اگر می خواهیم قزوین را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم باید بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی بخوبی فراهم شود تا متقاضیان حضور در این بخش با دغدغه کمتری در این عرصه مشارکت کنند.

حبیبی گفت: گاهی اوقات موانع ایجاد شده در مسیر سرمایه گذاران آنقدر طولانی و خسته کننده است که سرمایه گذار را پشیمان می کند به همین دلیل هنوز در احداث هتل و مجتمع های اقامتی گردشگری موفق عمل نکرده ایم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: مسیر صدور مجوز برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری باید هموار شود لذا حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی در توسعه گردشگری در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و دستگاه ها لازم است در صدور مجوز همکاری بیشتری کنند.

حبیبی افزود: دستگاه ها و ادارات دولتی باید برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه و رغبت کنند و با سخت گیری غیر اصولی مانع توسعه فعالیتهای گردشگری نشوند.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی امکانات و اعتبارات دولتی جوابگوی نیازها نیست و امکان اجرا و تکمیل پروژه های بزرگ استانی را نداریم لذا باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا کارها توجیه اقتصادی داشته باشد.

حبیبی در خصوص جلسات کارگروه گردشگری استان گفت: خوشخبتانه این جلسات با نظم خاصی هرهفته با دعوت از سرمایه گذاران تشکیل شده و برای رفع مشکلات آنها تصمیمات خوبی گرفته می شود که از اعضای کارگروه تقدیر می شود.

وی اظهارداشت: امیدواریم با تعامل منطقی همه مدیران دستگاههای اجرایی و رویکرد توسعه گردشگری بستر خوبی برای حضور سرمایه گذاران توانمند در این عرصه فراهم شود.