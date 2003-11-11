تركيب احتمالي تيم ملي ايران براي بازي با كره شمالي

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي كشورمان امشب و از ساعت 30/18 دقيقه آخرين تمرين خود را در زمين شماره يك ورزشگاه آزادي برگزار كرد. آنچه در تمرينات چند روز گذشته تيم ملي كاملا مشخص بود انگيزه بالاي بازيكنان براي پيروزي در بازي برگشت مقابل تيم ملي كره شمالي بود .

بر اساس تركيبي كه برانكو ايوانكوويچ در آخرين تمرين تيم ملي به زمين فرستاد به نظر مي رسد كه در بازي فردا، تيم ملي كشورمان با تركيب زيردرمقابل تيم ملي كره شمالي به ميدان برود: ابراهيم ميرزاپور ، سهراب بختياري زاده ، محمد نصرتي ، جلال كاملي مفرد، مهدي امير آبادي، مهدي مهدوي كيا ، عليرضا نيكبخت واحدي ، جواد نكونام ، محرم نويد كيا، علي كريمي و علي دايي.

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