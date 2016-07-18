به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به «دارپا» که بازوی تحقیقاتی وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) محسوب می شود بر این باور است که کاربران عادی در شناسایی و برطرف سازی نواقص سیستمهای امنیتی به کندی عمل می کنند و شاید حالا نوبت آن رسیده که از نرم افزاری هوشمند برای این منظور استفاده شود.

این آژانس تحقیقات دفاعی به تازگی جزئیات این رقابت را منتشر کرده و قرار است آن را در نشست ماه آینده کنفرانس هک کردن DEF CON در لاس وگاس به طور رسمی معرفی کند.

هفت تیم دانشگاهی و صنعتی از ابررایانه های پنتاگون برای آغاز این رقابت استفاده می کنند. هر یک از این سیستمها باید از نرم افزار ارایه شده توسط دارپا استفاده کنند. در این رقابت شرکت کنندگان باید به گونه ای از سیستمهای رایانه ای خود استفاده کنند که ضمن غلبه بر سیستمهای دیگر از طریق شکافهای امنیتی آنها، از نرم افزار خود نیز به خوبی دفاع کنند.

مایک والکر مدیر برنامه آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا که این رقابت را اداره می کند معتقد است از طریق نتایجی که از این چالش به دست می آید دنیا به مکان امن تری تبدیل می شود. این چالش تحت عنوان Cyber Grand Challenge برگزار می شود.

به هر یک از این هفت تیم ۷۵۰ هزار دلار اختصاص داده شده و این درحالی است که هر یک از آنها از رایانه قدرتمندی که دارای یکهزار هسته پردازشگر و ۱۶ ترابایت حافظه است استفاده خواهند کرد.