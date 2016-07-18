  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

توسعه همکاری‌ میان دانشگاه تهران و دانشگاه سالامانکای اسپانیا

توسعه همکاری‌ میان دانشگاه تهران و دانشگاه سالامانکای اسپانیا

راه‌های توسعه همکاری‌های علمی میان دو دانشگاه سالامانکای اسپانیا و دانشگاه تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهایی میان گونزالس مارتین رئیس دانشکده زبان‌شناسی دانشگاه سالامانکای اسپانیا و قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران راه‌های توسعه همکاری‌های علمی بین دو دانشگاه بررسی شد.

در این دیدار مقرر شد گام‌های عملی برای این همکاری با تبادل دانشجویان زبان و ادبیات اسپانیولی و زبان و ادبیات فارسی و نیز برگزاری کنفرانس مشترک آغاز شود.

همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای گسترش روابط دانشگاهی و همکاری‌های آموزشی و علمی و اجرای برنامه‌های مشترک پژوهشی و آموزشی به امضای طرفین رسید.

دانشگاه سالامانکا در سال ۲۰۱۸ هشتصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد که به همین مناسبت از رئیس دانشگاه تهران برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

کد مطلب 3717027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها