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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

امام جمعه موقت ورامین:

بسیاری از مشکلات ورامین با مدیریت صحیح حل می شود

بسیاری از مشکلات ورامین با مدیریت صحیح حل می شود

ورامین-امام جمعه موقت ورامین گفت: بسیاری از مشکلات و دغدغه های موجود در شهرستان ورامین قابل حل بوده و ربطی نیز به مسائل خارجی و تحریم ندارد و به مدیریت ما باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار جدید ورامین با اشاره به مشکلات و مطالبات مردم منطقه اظهار داشت: فرصت ها به سرعت می گذرد و باید از فرصت خدمت رسانی به مردم نهایت استفاده را برد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به ضرورت انجام اقدامات ماندگار توسط مسئولان، افزود: مسئولان باید تلاش کنند تا در دوران خدمت به مردم، قدمی موثر و ماندگار بردارند.

وی ادامه داد: زمانی ورامین با عنوان ورامین بزرگ یاد می شد اما امروز علیرغم همجواری با پایتخت کشور به این وضع دچار شده و از بسیاری امکانات محروم مانده است.

محمودی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات و دغدغه های موجود در شهرستان ورامین قابل حل بوده و ربطی نیز به مسائل خارجی و تحریم ندارد و به مدیریت ما باز می گردد.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: تا زمانی که ورامین زیر سایه تهران قرار داشته باشد، مدیری که در پایتخت نشسته، نمی تواند مشکلات و مطالبات مردم این منطقه را درک کند و به همین خاطر مسئولان باید در تقسیم بندی این منطقه تجدید نظر کنند.

وی گفت: بسیاری از وعده هایی که از سوی مسئولان، از رییس جمهور گرفته تا وزرا به مردم ورامین داده شده، عملیاتی نگردیده است و باید در این زمینه اقدام کرد.

کد مطلب 3717041

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