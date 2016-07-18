بسیاری از مشکلات ورامین با مدیریت صحیح حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار جدید ورامین با اشاره به مشکلات و مطالبات مردم منطقه اظهار داشت: فرصت ها به سرعت می گذرد و باید از فرصت خدمت رسانی به مردم نهایت استفاده را برد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به ضرورت انجام اقدامات ماندگار توسط مسئولان، افزود: مسئولان باید تلاش کنند تا در دوران خدمت به مردم، قدمی موثر و ماندگار بردارند.

وی ادامه داد: زمانی ورامین با عنوان ورامین بزرگ یاد می شد اما امروز علیرغم همجواری با پایتخت کشور به این وضع دچار شده و از بسیاری امکانات محروم مانده است.

محمودی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات و دغدغه های موجود در شهرستان ورامین قابل حل بوده و ربطی نیز به مسائل خارجی و تحریم ندارد و به مدیریت ما باز می گردد.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: تا زمانی که ورامین زیر سایه تهران قرار داشته باشد، مدیری که در پایتخت نشسته، نمی تواند مشکلات و مطالبات مردم این منطقه را درک کند و به همین خاطر مسئولان باید در تقسیم بندی این منطقه تجدید نظر کنند.

وی گفت: بسیاری از وعده هایی که از سوی مسئولان، از رییس جمهور گرفته تا وزرا به مردم ورامین داده شده، عملیاتی نگردیده است و باید در این زمینه اقدام کرد.