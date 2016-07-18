مشکل مظلومی حل خواهد شد/منصوریان بازیکنان خوبی جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه ثبت قراردادش در هیأت فوتبال استان تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان در اردوی ارمنستان، گفت: با صحبت‌هایی که سرمربی تیم با من داشت اعلام کرد که اردوی بسیار خوبی را از لحاظ فنی و بدنسازی انجام دادیم و انشاءالله تا شروع لیگ به شرایط آرمانی خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: تا شروع لیگ، یک هفته دیگر باقی نمانده و کادر فنی با انجام یک یا دو بازی تدارکاتی می‌خواهد با آمادگی کامل در هفته اول لیگ شانزدهم به مصاف نفت تهران برود.

سرپرست باشگاه استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: هم من و هم کادر فنی امروز به هیأت فوتبال آمدیم و قرارداد خود را با استقلال به ثبت رسانده تا با شروع لیگ دچار مشکل نشویم.

وی در خصوص بازیکنانی که به استقلال جذب شده‌اند، گفت: منصوریان کارش را بلد است و بازیکنانی را جذب کرد که از آنها به نحو احسن استفاده خواهد کرد و توانست با جذب این بازیکنان نقاط ضعف تیم را پوشش دهد.

پورحیدری در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکن دیگری به جمع آبی‌پوشان اضافه خواهد شد یا خیر؟ گفت: استقلال هنوز می‌تواند یک یا دو بازیکن دیگر را به خدمت گرفته و با توجه به اینکه این بازیکنان لیگ برتری نیستند و برای ثبت قرارداد مشکلی ندارند، کادر فنی با آرامش نفرات مورد نظر را جذب خواهد کرد.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص حل مشکل پرویز مظلومی نیز گفت: باید بپذیریم که مظلومی زحمات زیادی برای استقلال کشید و طبیعی و حق قانونی او است که مطالباتش را دریافت کند.

وی تاکید کرد: او جلسه خوبی را با مسئولین باشگاه برگزار کرد و مطمئنم به زودی مشکل او حل خواهد شد.

پورحیدری در پایان خاطرنشان کرد: باشگاه هم در تلاش است تا هر چه زودتر مطالبات مظلومی و سایر همکاران او را پرداخت کند.