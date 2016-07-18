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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

منصور پورحیدری:

مشکل مظلومی حل خواهد شد/منصوریان بازیکنان خوبی جذب کرد

مشکل مظلومی حل خواهد شد/منصوریان بازیکنان خوبی جذب کرد

سرپرست باشگاه استقلال با بیان اینکه حق مظلومی است که مطالباتش را دریافت کند، گفت: با صحبت‌های انجام شده بین او و مسئولین باشگاه به زودی مشکل مظلومی حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه ثبت قراردادش در هیأت فوتبال استان تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان در اردوی ارمنستان، گفت: با صحبت‌هایی که سرمربی تیم با من داشت اعلام کرد که اردوی بسیار خوبی را از لحاظ فنی و بدنسازی انجام دادیم و انشاءالله تا شروع لیگ به شرایط آرمانی خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: تا شروع لیگ، یک هفته دیگر باقی نمانده و کادر فنی با انجام یک یا دو بازی تدارکاتی می‌خواهد با آمادگی کامل در هفته اول لیگ شانزدهم به مصاف نفت تهران برود.

سرپرست باشگاه استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: هم من و هم کادر فنی امروز به هیأت فوتبال آمدیم و قرارداد خود را با استقلال به ثبت رسانده تا با شروع لیگ دچار مشکل نشویم.

وی در خصوص بازیکنانی که به استقلال جذب شده‌اند، گفت: منصوریان کارش را بلد است و بازیکنانی را جذب کرد که از آنها به نحو احسن استفاده خواهد کرد و توانست با جذب این بازیکنان نقاط ضعف تیم را پوشش دهد.

پورحیدری در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکن دیگری به جمع آبی‌پوشان اضافه خواهد شد یا خیر؟ گفت: استقلال هنوز می‌تواند یک  یا دو بازیکن دیگر را به خدمت گرفته و با توجه به اینکه این بازیکنان لیگ برتری نیستند و برای ثبت قرارداد مشکلی ندارند، کادر فنی با آرامش نفرات مورد نظر را جذب خواهد کرد.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص حل مشکل پرویز مظلومی نیز گفت: باید بپذیریم که مظلومی زحمات زیادی برای استقلال کشید و طبیعی و حق قانونی او است که مطالباتش را دریافت کند.

وی تاکید کرد: او جلسه خوبی را با مسئولین باشگاه برگزار کرد و مطمئنم به زودی مشکل او حل خواهد شد.

پورحیدری در پایان خاطرنشان کرد: باشگاه هم در تلاش است تا هر چه زودتر مطالبات مظلومی و سایر همکاران او را پرداخت کند.

کد مطلب 3717042

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