به گزارش خبرگزاری مهر، تالار حافظ اولین دوره از مجموعه رویدادهای فرهنگی و هنری خود را با همکاری گروه فکر و خلاقیت «آرتی‌مان» و حضور هنرمندان مطرح عرصه‌ موسیقی، تئاتر، ادبیات، سینما، تجسمی برگزار می‌کند. در اولین دوره از این مجموعه رویداد، گروه‌ها و چهره‌های عرصه های مختلف هنری به اجرا و آفرینش اثر خواهند پرداخت.

این پروژه با محوریت «جست‌وجو» و «گفتگو» میان رشته‌های مختلف هنری از طریق اجرای کنسرت، تئاتر، ویدئوآرت، چیدمان برگزار خواهد شد. آزمون و خطا، شکستن قالب‌های مرسوم و نوآوری، بداهه پردازی و هنر تجربی از دیگر رویکردهای برگزاری این پروژه‌ فرهنگی و هنری خواهد بود.

این مجموعه رویداد که شنبه‌ هر هفته در تالار حافظ برگزار می شود در اجراهای مرداد ماه خود میزبان هنرمندانی همچون ماکان اشگواری، نیما رمضان، فرشاد فزونی، علی پناهی، گروه داماهی خواهد بود. این در حالی است که فهرست اسامی هنرمندان اجراگر شهریور ماه و ماه‌های آتی به زودی از طریق روابط عمومی این پروژه منتشر خواهد شد.

اولین شب از این مجموعه رویداد، ساعت ۲۱ دوم مرداد ماه با اجرای سولو ماکان اشگواری با عنوان «مهاجر بالقوه» روی صحنه خواهد رفت. رضا دادویی مدیریت و مشاوره‌ اجرایی، فرهاد فزونی و پیمان قدیمی مدیریت هنری این پروژه را بر عهده دارند.