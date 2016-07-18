تغییر در هیئت داوران جشنواره ملی عکس «شیراز امروز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز، هاشم مظاهری زاده اظهار داشت: مسعود زنده روح کرمانی، یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره عکس «شیراز امروز» به دلیل پاره‌ای گرفتاری‌های شخصی از حضور در تیم داوری آثار جشنواره امسال انصراف داد.

وی با تاکید بر برنامه زمانبندی فشرده جشنواره امسال و عدم امکان حضور آقای زنده‌روح کرمانی، رییس انجمن عکس ایران، در بازه زمانی مقرر برای داوری آثار تصریح کرد: چون قصد داریم با برنامه‌ریزی، جشنواره را در دوره های آینده بصورت بین المللی برگزار کنیم و از همان ابتدا، اهتمام به برنامه ریزی دقیق، زمانبدی منظم و پایبندی به اصول جشنواره برای ما اهمیت زیادی داشت، ناچار شدیم، شخص دیگری را به عنوان داور جایگزین ایشان کنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز افزود: به همین دلیل با هماهنگی های صورت گرفته، فرهاد سلیمانی، کارشناس ارشد عکاسی و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه تهران، به جمع هیئت داوران این جشنواره پیوست.

مظاهری زاده ادامه داد: ابراهیم صافی، کیهان ولی‌نژاد، جواد پوست پرداز، مهسا دهقانی و فاطمه کهنسال از دیگر اعضای هیئت داوران جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» هستند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، نمایشگاه آثار منتخب در مرداد ماه جاری برپا می‌شود.