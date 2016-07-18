۶۷ هزار خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت مسکن برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد امام (ره) کشور با بیان اینکه یکی از اقدامات مهمی که از سال ۸۴ آغاز شده، اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه است افزود: از این طریق تاکنون ۶۷هزار خانوار روستایی از نعمت مسکن مقاوم برخوردار شده اند.

وی با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال گذشته سه هزار خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان با مشارکت بنیاد مسکن و بانکهای عامل صاحب خانه شدند اظهارداشت: برای این سه هزار خانوار تسهیلات بلاعوض از طریق حساب ۱۰۰ امام(ره) و کمیته امداد امام(ره) پرداخت شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

عزیزی گفت: هر دو نهاد به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شده و خانوارهای محروم و کم درآمد جامعه را تحت پوشش قرار می دهند، لذا با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای این دو نهاد می توان خدمات چشمگیری را بیش از پیش انجام داد.

مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد امام(ره) کشورهمچنین با قدردانی از تهیه و اجرای طرح های عمرانی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در روستاها گفت: با ارائه خدمات عمرانی در مناطق محروم، شاهد تحولات چشمگیری در زندگی ساکنان خواهیم بود.

ابراهیم بازیان رونق زمینه های اشتغال و کند شدن روند مهاجرت از روستاها به شهرها را از نتایج مثبت ارائه خدمات عمرانی در روستاها برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این خدمات با همکاری بیش از پیش توسعه یابد.

وی ضمن تأکید بر اجرایی شدن تفاهم نامه های فی مابین، تأمین زندگی مناسب و عادلانه برای محرومین را از مهم ترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل و مقام معظم رهبری بیان کرده و نقش بنیاد مسکن آذربایجان غربی را در این مسیر مثبت و ارزنده ارزیابی کرد.