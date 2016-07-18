پایان واکسیناسیون تب برفکی ویژه دام های سبک در دزفول

محسن ورجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات واکسیناسیون دام های سبک ( گوسفند و بز) که به صورت ضربتی از ابتدای خردادماه امسال آغاز شده بود در ۱۵ تیرماه جاری با واکسیناسیون تعداد ۱۱۰ هزار راس دام در بسیاری از مناطق شهرستان پایان یافت.

وی افزود: خوشبختانه در مراجعه به دام های سبک هیچگونه علائمی از بیماری تب برفکی مشاهده نشد و امیدوار هستیم با واکسیناسیون انجام گرفته بیماری تب برفکی در سال ۹۵ مشاهده نشود.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول تاکید کرد: دامداران دام های سنگین و اتحادیه های مربوطه نیز باید در خصوص واکسیناسیون تب برفکی در دام های سنگین همکاری کنند.

ورجاوند عنوان کرد: در صورت عدم انجام مایه کوبی، دام های سنگین حساس به بیماری مانده و امکان بروز واگیر و تلفات دور از ذهن نخواهد بود.