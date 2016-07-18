نیمی از ظرفیت کشاورزی ورامین رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه موقت ورامین با تجلیل از نقش مردم این منطقه در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ کفن پوش به میدان آمده و از نظام و اسلام دفاع کردند.

فرماندار جدید ورامین افزود: ۱۵ خرداد به عنوان یک برند برای ورامین مطرح است اما نباید همین یک نقطه به عنوان برند منطقه باقی بماند و ظرفیت های بسیاری در این شهرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: کشاورزی شهرستان ورامین از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا و قابل توجهی برخوردار است، به طوری که بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۷۰۰ هزار تن محصول از اراضی ورامین برداشت می شود.

یوسفی تأکید کرد: تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن شیر در ورامین آمار پایینی نیست و این منطقه می تواند در حوزه کشاورزی ودامی به موفقیت های بیشتری برسد.

فرماندار جدید ورامین با تأکید بر این نکته که نیمی از ظرفیت کنونی منطقه در عرصه کشاورزی رها شده است، یادآور شد: بر اساس آمارها، ۸۶ هزار هکتار اراضی قابل کشت در دشت ورامین وجود دارد که نیمی از آن رها شده است که با تأمین منابع آبی لازم، می توان ظرفیت کشاورزی شهرستان را به دو برابر افزایش داد.

وی متذکر شد: می توان با تکیه بر توان شهرستانی از بسیاری مشکلات عبور کرد و با داشته های خود، بیش از ۶۰ درصد مشکلات کنونی قابل حل خواهد بود.