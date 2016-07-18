نشست آموزشی «تغییر اقلیم و عکاسی» ویژه عکاسان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که عصر روز پنجشنبه یکم مرداد ماه برگزار می شود، الهه سادات رفیعی طباطبایی کارشناس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در سالن آموزش پایگاه عکس چیلیک سخنرانی خواهد کرد.

بخش تکمیلی این نشست نیز توسط صادق یوسف زادگان از اساتید نظریه پرداز در حوزه تغییر اقلیم برگزار خواهد شد.

در این کارگاه به واسطه نمایش عکس ها و تصاویر از پیش آماده شده به مباحثی چون اقلیم چیست؟ و تغییر اقلیم به چه معناست؟، رابطه میان تغییر اقلیم و رسالت عکاس؟، عوامل موثر در تغییر اقلیم، سیستم نگهداری زباله های صنعتی، جنگل‌کاری و تخریب جنگل ها،‎ ضریب تخریب توسعه در نظریه تغییر اقلیم، تاثیرات تغییر اقلیم در نوع زندگی؟، چگونه هنر عکاسی می تواند معرفی مناسب برای تغییر اقلیم باشد؟، چه گزینه هایی مشمول تعریف تغییر اقلیم نیست؟، ‎تصویرشناسی تغییر اقلیم، ‎یادآوری جنگی اکولوژیک با نام «تغییر اقلیم » و... مورد طرح و بحث و نمایش قرار می گیرند.

دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک با وجود برگزاری نمایشگاه های عکس گروهی در حوزه های حفاظت محیط زیست با عناوین «نگذاریم! خاطره شود ...»، «تنوع زیستی، شریان زندگی»، در تلاش است تا با افزایش و تقویت دانش شناخت اقلیم و طبیعت و محیط زیست در عکاسان فعال در این حوزه، دور تازه ای از گردآوری و تدوین نمایشگاه های گروهی عکس را برپا کند.

علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی پایگاه عکس چیلیک​ ‏‎ Chiilick.comبرای طرح هرگونه ‏پرسش و یا اعلام حضور دراین کارگاه نظری ‏در ارتباط باشند.