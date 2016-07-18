به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی ظهر دوشنبه در همایش طلایه دارن عفاف و حجاب اظهار کرد: خانواده و در راس آن مادران اساس تربیت فرزندان را تشکیل میدهند.
وی افزود: علاوه بر خانواده مدرسه نیز نقش مهمی در تربیت و آینده دانش آموزان دارد، بنابراین خانواده و مدرسه باید هماهنگ با یکدیگر باشند تا تعلیم و تربیت در دانش آموزان تأثیرگذار باشد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تصریح کرد: مدارسی که رابطه خوب و محکمی با والدین دارند قطعاً در تربیت دانش آموزان موفقتر هستند.
حاتمی تأکید کرد: متأسفانه فضای مجازی آسیبهای جبرانناپذیری به آینده دانش آموزان میزند که لازم است والدین بیشازپیش از فرزندان خود مراقبت کنند.
وی افزود: معلمان میتوانند با برقراری ارتباط صمیمی، ارائه مشاوره و شناسایی مشکلات دانش آموزان در پیشگیری از انحراف آنان در جامعه تأثیر بسزایی داشته باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش خراسان شمالی در این همایش گفت: حجاب باید در تمامی محیطها و اماکن اجتماعی رعایت شود.
علیاصغر ایزدی اظهار کرد: متأسفانه نسل جوان ما به دلیل گم کردن الگوی مناسب در جامعه امروز دچار چندگانگی حجاب و پوشش مناسب شدهاند که اینیک ضعف اساسی در جامعه بهحساب میآید.
ایزدی افزود: با توجه به اینکه حجاب جزو یکی از مهمترین هویتهای زنان جامعه ما به شمار میرود باید به این مسئله با نگاه ویژهای اهمیت داد.
وی با اشاره به تأثیر منفی فضای مجازی در آینده دانش آموزان گفت: امروزه یکی از دغدغههای والدین استفاده بیاندازه فرزندانشان از فضاهای مجازی است چراکه تأثیرات منفی بر درس و فرهنگ آنها میگذارد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش استان اظهار کرد: دانش آموزان باید استفاده صحیح از فضای مجازی را آموزش ببیند.
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