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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

شهادت ۴ یمنی در حمله جنگنده‌های سعودی به «المُخاء» تعز

شهادت ۴ یمنی در حمله جنگنده‌های سعودی به «المُخاء» تعز

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود علیه یمنی ها در استان «تعز»، منطقه «المخاء» را بمباران کردند که به دنبال آن چهار غیرنظامی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات، جنگنده های سعودی منطقه «المخاء» واقع در استان تعز را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، این حملات به شهادت چهار شهروند یمنی و مجروح شدن شماری دیگر منجر شد.

حملات جنگنده های سعودی به مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن در حالی ادامه دارد که مذاکرات صلح این کشور از شامگاه شنبه هفته جاری در کویت ازسرگرفته شده است.

کد مطلب 3717116

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