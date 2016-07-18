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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر اصفهان:

اصفهان میزبان ۹۰ مربی کوهستان از سطح کشور شد

اصفهان میزبان ۹۰ مربی کوهستان از سطح کشور شد

اصفهان- سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: بدنبال برگزاری دوره کشوری آموزش کاربری و نگهداری تجهیزات کوهستان در اصفهان، اصفهان میزبان ۹۰ مربی کوهستان شد.

امیر جلالیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره کشوری تربیت مربی کوهستان از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ تیرماه در مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی امداد و نجات استان اصفهان در حال برگزاری است.

وی افزود: این دوره با بهره‌گیری از دانش اساتید بین‌المللی به صورت تئوری و عملی  با حضور ۹۰ نفر از مربیان کوهستان کشور برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: فراگیران در این دوره آموزشی مهارت تکنیک‌های استفاده از ابزار تک پایه نجات، برانکارد نجات کوهستان، استفاده از وینچ خود کششی و نکات ایمنی و سرویس ونگهداری تجهیزات را فرا خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره  در راستای ارتقاء آموزش مربیان امدادونجات کوهستان است، گفت: دوره کشوری کاربری و نگهداری تجهیزات کوهستان به میزبانی جمعیت هلال حمر اصفهان برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار داشت: این دوره آموزشی به مدت چهار روز در اصفهان برگزار می‌شود و تا فردا ادامه دارد.

وی گفت: دوره کشوری کاربری و نگهداری تجهیزات کوهستان به میزبانی جمعیت هلال حمر اصفهان در حال برگزاری است.

کد مطلب 3717123

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