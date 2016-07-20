به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین ماراتن کنکور در حالی نیمی از مراحل اجرایی خود را گذرانده است که دیگر مانند سال های دور صندلی دانشگاه آرزو نیست. در سال های گذشته قبولی در دانشگاه آرزوی هر خانواده ای و دیدن نام در روزنامه های کاهی هیجان انگیزترین اتفاق هر جوانی بود.

اما در سال های اخیر با کاهش تعداد داوطلبان کنکور و در مقابل افزایش ظرفیت دانشگاه ها، شرایطی بوجود آمده است که در بسیاری موارد افراد به راحتی در رشته های مورد علاقه پذیرفته می شوند.

اما در این بین برخی داوطلبان هستند که با تلاش سعی دارند در رشته و دانشگاه دلخواه خود پذیرفته شوند که همین امر موجب رقابت شدید بر سر رشته های پرمتقاضی می شود.

رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در گروه علوم تجربی، رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، عمران، صنایع، مکانیک و معماری در گروه علوم ریاضی و فنی، رشته‌های حقوق، حسابداری و روانشناسی در گروه علوم انسانی از جمله ۱۳ رشته پرمتقاضی هستند.

بر اساس آمار رسمی سازمان سنجش در آزمون سراسری سال ۹۵ تعداد ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۰۹ هزار و ۱۹ نفر زن و ۳۵۱ هزار و ۹۰ نفر مرد و به عبارت دیگر ۵۹.۱۸ درصد داوطلبان زن و ۴۰.۸۲ درصد داوطلبان مرد بودند.

کاهش داوطلبان کنکور طی این سالها در حالی است که روند تقاضای داوطلبان زن به مرد همچنان صعودی بوده و کاهش نداشته است.

از تعداد ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر ثبت نام کننده، تعداد ۱۶۲ هزار و ۸۷۹ نفر در علوم ریاضی، تعداد ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر در علوم تجربی، تعداد ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر در علوم انسانی، ۹ هزار و ۸۸۱ نفر در هنر و ۶ هزار و ۳۶۱ در زبان های خارجی شرکت کرده اند و به این ترتیب علوم تجربی دارای بیشترین داوطلب است.

آمار سال ۹۵ نسبت به آمار داوطلبان سال ۹۴ تعداد ۱۷ هزار و ۹۶۱ نفر، نسبت به سال ۹۳ تعداد ۱۷۱ هزار و ۲۷۲ نفر، نسبت به سال ۹۲ تعداد ۲۲۳ هزار و ۵۲۱ نفر، نسبت به سال ۹۱ تعداد ۲۰۶ هزار و ۲۲۴ نفر، نسبت به سال ۹۰ تعداد ۲۷۲ هزار و ۹۳۰ نفر و نسبت به سال ۸۹ تعداد ۴۲۶ هزار و ۷۲۳ نفر کمتر است.

کاهش ۴۲۶ هزار نفری جمعیت کنکور در مدت ۶ سال

به عبارت دیگر جمعیت یک میلیون و ۲۸۶ هزار نفری کنکوری در سال ۸۹ به ۸۶۰ هزار داوطلب در سال ۹۵ کاهش یافته است.

بخشی از این روند به کاهش تعداد خروجی های دانش آموزی از دبیرستان ها بر می گردد و بخشی نیز به تنوع در گروه های تحصیلی و رشد رشته های مهارت محور و همچنین بخشی نیز به از دست رفتن جذابیت دانشگاه رفتن !

در همین زمینه دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به افزایش ظرفیت های پذیرش در دانشگاه ها اشاره کرد و به مهر گفت: ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال ۹۵ که تاکنون از سوی دانشگاه ها اعلام شده حدود ۷۵۰ هزار نفر است.

وی افزود: سال گذشته ۳۴۰ هزار ظرفیت در آزمون سراسری خالی ماند چرا که در حال حاضر ظرفیت دانشگاهها بیشتر از تعداد داوطلبان است. سال گذشته ظرفیت دانشگاهها بیش از ۷۰۰ هزار نفر بود و ۴۲۸ هزار نفر در دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند.

خدایی یادآور شد: البته ظرفیت‌ها و میزان پذیرش در گروه‌های آزمایشی متوازن نیست. بیشتر ظرفیت‌ها متعلق به گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی است در حالی که ۶۰ درصد داوطلبان در علوم تجربی به رقابت می‌پردازند و ظرفیت این گروه آزمایشی نسبت به گروه‌های دیگر کمتر است.

وی در خصوص اینکه آیا بالاخره کنکور حذف شدنی است یا خیر گفت: در حال حاضر رقابت اصلی برای ورود به دانشگاههای دولتی و ۱۳ رشته‌ پرطرفدار و دوره های روزانه است و امکان حذف کنکور برای رشته‌های پرطرفدار وجود ندارد.

رقابت اصلی در ۱۳ رشته پرطرفدار و رایگان

رئیس سازمان سنجش درباره دوره های رایگان در آموزش عالی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بودجه کافی برای پذیرش دانشجوی روزانه ندارند تنها ۱۵ درصد آموزش عالی رایگان است که این دوره نیز ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار نفر ورودی دانشگاه ها را شامل می شود.

اما نکته مهمی که هیجان قبولی در کنکور را از میان برده ورود بدون آزمون به دانشگاه ها است. در حال حاضر بخش عمده ای از ظرفیت دانشگاه های غیر انتفاعی ، دانشگاه آزاد و پیام نور بر اساس بدون آزمون است.

به گفته دکتر خدایی هم اکنون هم ۸۲ درصد داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند که این میزان بر اساس قانون مصوب مجلس باید به ۸۵ درصد برسد که این موضوع در سال آینده به نتیجه می رسد. به این ترتیب فرد با یک جستجو و انتخاب رشته می تواند بدون آزمون به دانشگاه وارد شود که البته کیفیت صندلی این دانشگاهها نیز باهم متفاوت است.

در حالی که در آمریکا، مهمترین مرکز درآمد دانشگاه ها پذیرش دانشجو از تمام نقاط دنیا است، کاهش داوطلبان کنکور نشان می دهد که دانشگاه ها در ایران باید راه های دیگری برای درآمد خود پیدا کنند.

نکات کنکوری ۹۵

آمار داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۵ تعداد ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر داوطلب بود اما با توجه به اعلام علاقمندی داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود، در گروه های هنر و زبان های خارجی شرکت کردند، تعداد یک میلیون و ۱۴ هزار و ۲۷۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.

آزمون سراسری سال ۹۵ در صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ تیرماه در ۳۶۹ شهر و در ۴۶۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

تمام سوالات آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲ ) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده و دفترچه ها دارای تنوع بود.

داوطلبان باید به ۱۰۰ سوال دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) در مدت ۷۵ دقیقه پاسخ می دادند. دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ سوال داشت و داوطلبان باید در ۱۷۵ دقیقه به آن پاسخ می دادند.

همچنین دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۸۰ سوال داشت و داوطلبان باید در ۱۶۵ دقیقه به آن پاسخ می دادند. داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی دفترچه دیگری نیز داشتند که باید به ۲۰ سوال اصول عقاید و فقه در مدت ۲۰ دقیقه پاسخ می دادند.

داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به سوالات دفترچه شماره ۲ (۱۷۰ سوال) در مدت زمان ۱۷۵ دقیقه و به سوالات دفترچه شماره ۳ (۵۰ سوال) در مدت ۳۰ دقیقه پاسخ دادند.

گروه آزمایشی هنر دارای ۱۶۰ سوال در دفترچه شماره ۲ و مدت زمان ۱۶۵ دقیقه بود و آزمون اختصاصی گروه زبانهای خارجی نیز با ۷۰ سوال در دفترچه شماره ۲ و مدت زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه برگزار شد.

هشدارهایی از جنس هوشمند !

امسال برای اولین بار و با توجه به پیشرفت های جالب توجه در وسایل الکترونیکی اعلام شد استفاده از تلفن‌های همراه، دستبند و ساعت‌های مچی هوشمند ، هندز فری، قلم‌های الکترونیکی و یا اسکنرهای الکترونیکی و سایر تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی ممنوع شد.

به داوطلبان هشدار داده شد که همراه داشتن هر گونه وسیله ارتباط الکترونیکی از قبیل تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، ماشین حساب و غیره در جلسه آزمون بر خلاف ضوابط است و با داوطلب به عنوان متخلف بر خورد می شود.

راه اندازی سیستم ارسال گزارش تخلفات آزمونی

دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت که این سازمان به منظور بهینه برگزار کردن کنکور برای اولین بار سیستم گزارش تخلفات را راه اندازی کرده و داوطلبان می توانستند از زمان برگزاری آزمون گزارشات خود را در آن ثبت کنند.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سیستم این است که از داوطلبان در جهت حفاظت از آزمون کمک بگیریم. بنابراین هر داوطلبی می تواند با ورود به سیستم گزارش تخلفات با درج نوبت آزمون، حوزه برگزاری، گروه آزمایشی و اینکه چه نوع تخلفی صورت گرفته، آن را اعلام کند. این موارد به جدیت از سوی سازمان سنجش پیگیری می شود تا هیچ حقی از هیچ یک از داوطلبان تضییع نشود.

به گزارش مهر، نتایج اولیه و انتخاب رشته در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد ماه و نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۵ در هفته آخر شهریور ماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام می شود.