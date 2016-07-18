به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها و خبرنگاران اردبیل تصریح کرد: در سالهای اخیر علاوه بر خدمات و عمران مطالبات فرهنگی و اجتماعی از بدنه شهرداری افزایش یافته است.
وی افزود: با این وجود به دلیل نقص قانون هنوز مدیریت واحد شهری محقق نشده و تنوع خدمات شهرداری بدون اینکه اختیارات این مجموعه با افزایش همراه شود، رشد قابل توجه دارد.
شهردار اردبیل تأکید کرد: در عین حال به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی شهرداریها در سالهای گذشته با محدودیت مواجه بودند و در خود اردبیل در سه ماهه نخست سال فقط ۵۸ درصد از درآمد بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال محقق شده است.
لطفاللهیان اضافه کرد: این درصد از تحقق درآمد بسیاری از فعالیتها را با مشکل مواجه میسازد و با این وجود تلاش شهرداری به استفاده بهینه از منابع معطوف شده است.
وی به اجرای ۳۵۰ پروژه با هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سطح شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: هر چند با محدودیت مواجه هستیم در هفته پیش رو که به عنوان هفته اردبیل نامگذاری شده است ۶۶۰ میلیارد ریال پروژه به بهرهبرداری میرسد.
به گفته شهردار اردبیل این مجموع بدون اینکه منتظر مراسمات افتتاح بنشیند پروژههای خود را به بهرهبرداری رسانده و جهت استفاده در اختیار شهروندان قرار میدهد.
لطفاللهیان از جمله پروژههای شاخص در دست اجرا را تقاطع غیر همسطح قدس، اجرای ۳۹ پروژه عمرانی گردشگری و تفریحی در دریاچه شورابیل، اصلاح تقاطع نیار، توسعه فضاهای سبز، بهبود نور روشنایی و تزئینی در سطح شهر و بهسازی آرامستان ها عنوان کرد.
شهردار اردبیل همچنین در پاسخ به انتقاد اعضای شورای شهر از عملکرد شهرداری و طرح موضوع استیضاح از شهردار اردبیل تصریح کرد: شهرداری با تمام توان برنامههای خود را پیش میبرد و در عین حال برنامهها با هماهنگی و تصویب شورا انجام میشود.
وی افزود: با این وجود طرح سؤال و استیضاح حق شورا است و در طول یک سال گذشته نیز به سؤالات پاسخ داده شده و تلاش بر این بوده تا با دریافت نظرات شورا پروژههای ضروری سطح شهر اجرا شود.
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