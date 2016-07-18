به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری ظهر امروز در نشستی خبری با موضوع تشریح علت وقوع آتشسوزی در برج سلمان مشهد اظهار کرد: ما هماکنون بالگردی برای اطفا حریق در ایران نداریم و بالگردهای موجود در هلال احمر و هوانیروز مختص نفربر هستند و در ارتفاع برای شناسایی ورصد عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.
وی ادامه داد: این بالگردها در ارتفاع مشخص و با شرایط خاص و البته در صورت عدم وجود دود برای انتقال مجروحان یا نجات یافتگان که به طباقت بالا پناه میبرند نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد با اشاره به عملیات اطفا حریق در برج سلمان گفت: برج سلمان باید حداقل چهار شیر هیدرانت در هر ضلع می داشت که متاسفانه عدم وجود این شیرها راندمان اطفاع حریق را پایین آورده بود.
جعفری خاطرنشان کرد: حوزه نظارت بر ساختمانها بیش از ۱۰ سال برعهده سازمان آتش نشانی بود که در سال ۹۲ به دستور شهردار حوزه نظارت از این سازمان حذف شد.
وی افزود: اما در تیرماه سال ۹۴، با مصوبه شورای شهر، نظارت بر ایمنی ساختمانهای در حال ساخت مجدد به آتش نشانی محول شد و ما در سالهای ۸۷ و ۹۱، نامه ای به شهردار منطقه یک مشهد مبنی بر وجود مشکلات ایمنی در برج سلمان ارسال کردیم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد با بیان اینکه در زمان حریق سیستم اعلام حریق به دلیل اینکه منبع آتش خارج از برج بود و دود نیز به داخل ساختمان سرایت نکرده بود، عمل نکرده است، گفت: برق ساختمان نیز قبل از سرایت دود قطع شده بود و یکی دیگر از دلایل عمل کردن سیستم هشدار داخل برج نیز همین موضوع بوده است.
جعفری بیان کرد: همزمان با عملیات بیرونی برج، تیمهای سه تا پنج نفره عملیات داخلی برج را انجام میدادند که به علت حرارت ۳۰۰ تا ۶۰۰ درجهای داخل طبقات، حداکثر مدت توقف هر مامور سه تا پنج دقیقه بوده است.
وی عامل اصلی آتش سوزی در برج سلمان را غیر عمدی و بر اثر اتصال برق و تشکیل قوس الکتریکی در طبقه چهارم برج اعلام کرد و گفت: آتش، پشت نما و پنهان بوده است اما دود از کارگاه طلاسازی واقع در طبقه پنجم به راهروی برج سرایت میکند و همین امر سبب میشود همه فکر کنند منشأ آتشسوزی، ازکارگاه طلاسازی در طبقه پنجم بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد اظهار کرد: به دستور وزارت کشور، چهار تیم از شهرهای اصفهان، تبریز، تهران و شیراز برای بازدید از برج سلمان به مشهد اعزام شدهاند تا در مورد نحوه عملکرد سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد نظرات فنی و کارشناسی خود را اعلام کنند.
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