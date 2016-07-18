به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمودرضا برازش مدیرکل اداره چاپ و نشر و اعضاء این شورا امروز دوشنبه (۲۸ تیرماه) در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، علی مغانی، علی طارمی، رضا منصوری، ایرج استاد علینقی، جلال ذکایی، محمود پیشعلی، همایون امیرزاده و محمدحسن فکری حضور داشتند.
سیدعباس صالحی در این جلسه با برشمردن اهداف در نظر گرفته شده برای جشنواره صنعت چاپ، گفت: هدف اول این جشنواره بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ و تقدیر از فعالان آن است تا از زحمات فعالان صنعت چاپ تقدیر شود. هدف دیگر این جشنواره تقدیر از پیشکسوتان و نوآوران این صنعت است تا از تلاشهای آنها مورد تقدیر قرار گیرد. شناخت ظرفیتهای استانی و حمایت از استانها نیز از دیگر اهداف این جشنواره محسوب میشوند.
وی افزود: با توجه به اهداف تعریف شده برای این جشنواره تمامی استانها از این حق برخوردارند که در این روز با حضور فعالان چاپ در استان جشن صنعت چاپ برپا کنند. از این رو نمیتوانیم تعداد استانها را محدود کنیم بلکه باید یک طبقهبندی به منظور حمایت از جشنواره صنعت چاپ در استانها انجام شود. البته برای این منظور باید میزان بودجه استانی جشنواره صنعت چاپ را افزایش دهیم و با توجه به تعهدات هر استانها بودجه در نظر گرفته شود.
معاون امور فرهنگی همزمانی این دوره از جشنواره صنعت چاپ با سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را فرصتی برای جشنواره صنعت چاپ برای برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای چاپی دانست و گفت: با توجه به نامگذاری امسال و تاکید بر اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، فرصت مناسبی است تا در حوزه محصولات چاپی نمایشگاهی برگزار شود تا از سویی توانمندیهای کشور به صنایع داخلی معرفی شوند و از سوی دیگر نیازهای صنوف دیگر که مرتبط با صنعت چاپ هستند، شناسایی شوند و از این طریق تعاملی میان نهادها و صنوف داخلی با صنعت چاپ ایجاد شود.
وی افزود: این فرصت کمیابی است تا از ظرفیتهای این جشنواره به منظور معرفی و برگزاری نمایشگاه استفاده شود. این نمایشگاه میتواند در سه بخش فعالیت داشته باشد: محصولات چاپی، مواد اولیه و تجهیزات و قطعات. هدف این نمایشگاه نیز کاهش واردات محصولات چاپی خواهد بود که باید کارشناسی در این حوزه انجام شود و مصداقهای واردات و صادرات چاپی شناخته شوند و با بهرهگیری از این پتانسیل بتوانیم واردات محصولات چاپی را کاهش دهیم و از سوی دیگر توانمندیهای ما در حوزه صادرات نیز شناسایی میشوند.
محمودرضا برازش مدیرکل اداره چاپ و نشر نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چاپی گفت: این نمایشگاه میتواند به صورت مستقل و یا در کنار جشنواره صنعت چاپ برگزار شود. البته این نیاز به کارشناسی دارد و کارگروهی باید درباره برگزاری این نمایشگاه و اهداف و چشمانداز آن فعالیت کنند.
وی همچنین با ارایه گزارشی درباره پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ گفت: سال گذشته از ۱۱ شهریور تا ۷ مهرماه در ۱۶ استان جشنواره صنعت چاپ برگزار شد و از فعالان و پیشکسوتان در این استانها تقدیر به عمل آمد.
ایرج استاد علینقی؛ رئیس اتحادیه چاپخانهداران در این جلسه تاکید کرد: خلاقیتها و نوآوریها باید در این جشنواره بیشتر مورد توجه قرار گیرند زیرا در حال حاضر با نسلی مواجه هستیم که خلاقیت بالایی دارند اما توجه چندانی به این خلاقیتها نمیشود. توجه به نوآوریها متواند به توانمندیهای ما در کاهش واردات و یا افزایش صادرات به کشورهای دیگر کمک کند.
علی طارمی؛ پیشکسوت صنعت چاپ نیز عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه محصولات چاپی و معرفی توانمندیها در حوزه چاپ اقدام بسیار خوبی است اما برای برگزاری این نمایشگاه باید دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط را درگیر کنیم. در این نمایشگاه باید به گونهای عمل کنیم که نیازهای صنایع دیگر را شناسایی کنیم و در جهت بر طرف کردن نیازهای آن صنایع اقدام کنیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مصوب شد نظرات و پیشنهادهای اعضا شورای سیاستگذاری به منظور برگزاری بهتر جشنواره در استانها در جلسه آتی مطرح شوند. همچنین گزارش کارشناسی از توانمندیهای صنعت چاپ در جلسه بعدی شورای سیاستگذاری مطرح شوند.
