نمایش مستند «فرخی یزدی» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند فرخی یزدی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هومن ظریف، گویندگی مسعود رایگان روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۸ در تالار شهناز خانه هنرمندان برای نخستین بار به نمایش درمی‌آید.

در این مستند محمدعلی اسلامی ندوشن، زنده یاد پرویز کلانتری، حسین مسرت، انور خامه‌ای، زنده یاد محمدعلی سپانلو، علی دهباشی، ادیب برومند، زنده یاد سیدجلال ویژگان، محمود رشیقی فیروز آبادی، سهیل محمودی، سیامک قوام، محمدرضا موحدی، بیژن نفیسی، ناصرالدین حسن‌زاده و رضا سخندان (عمو زاده فرخی یزدی) و علیرضا پورامید درباره فرخی یزدی سخن گفته اند.

فرخی‌یزدی که می‌تواند ادیبی روزنامه‌نگار یا مخبری ادیب به‌شمار آید از ابزار طنزی منطبق بر معیار تلخند بهره برده است. این شاعر برجسته جانانه و استوار با شناختن قانون اساسی کشور، لب به شکایت می‌گشود و حتی بر اساس نگارش و چاپ روزنامه‌اش «طوفان» که با پانزده بار توقیف رکورد دار در تاریخچه مطبوعات ایران است با وجود رباعیات گه گاه طنز چون در مسیر رساندن آگاهی به مردم بود منتخب حوزه‌ انتخابی مردم تهران شد و به‌ عنوان فردی یزدی، در تهران غریب به‌گونه‌ای عجیب با رای ملت به دوره‌ ششم مجلس شورای ملی، راه یافت. شعر او معجونی از مضامین «انقلاب»، «حقوق کارگر»، «آزادی» و «ایران و وطن» و «طبیعت» است.

این کوشش بصری به التزام، لب دوخته شدن او توسط ضیغم الدوله قشقایی در یزد، حصر و قتل ناجوانمردانه فرخی یزدی و بی نشان بودن ِمزارش را مورد بررسی قرار داده است.

این فیلم سومین مستند بلند هومن ظریف پس از مستند «مرز پرگهر» و «یمینی شریف، نغمه سرای کودکان» است. چهارمین فیلم هومن ظریف با سرمایه گذاری و تهیه کنندگی هومن ظریف به نام« پیرنیا، باغبان گلها» همچنان مراحل پژوهش و جمع آوری اسناد و تصویر برداری خود را طی می کند.

این اثر به گویندگی مسعود رایگان، پژوهش حسین مسرت و هومن ظریف، موسیقی گروه «خورشید سیاه» همراه با آواز علی شیرازی، جهانگیر رها، سید مهدی علوی و خوشنویسیِ سید مهدی علوی و تصویربرداری و تدوین و مشاوره کارگردانی اسماعیل جعفری،پوستر از پژوهشکده یزد(غول آباد)، روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۸ در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان برای نخستین بار به نمایش درمی‌آید.