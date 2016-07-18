ارسال مستندات آبیاری مزارع فاضلاب برای دادستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در گفت و گویی با بیان اینکه بازدیدهایی از جایگاه کمیسیون سلامت،‌محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از مزارع جنوب شهر تهران انجام شده است، گفت: خروجی این بازدیدها برگزاری نشست مشترک شورای شهر تهران با مسئولان مرتبط ازجمله فرماندار ری، قائم مقام جهاد کشاورزی و نمایندگان اداره آب و فاضلاب شهر تهران در یکم تیرماه جاری بود. در این نشست اعلام شد محصولات برخی از مزارع جنوب تهران که با فاضلاب آبیاری می شوند، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و به مداخله فوری دستگاه های ذی ربط نیاز است.

وی در گفتگو با رادیو گفتگو ادامه داد:‌ با استناد به گفته فرماندار شهرستان ری بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع جنوب شهر تهران با فاضلاب آبیاری می‌شود، البته قرار بود این مزارع قلع و قمع شود، با این وجود در بازدید مجدد هفته گذشته شاهد آبیاری تعدادی از مزارع جنوب شهر تهران با فاضلاب صنعتی بودیم.

رئیس کمیسیون سلامت،‌محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد:‌ آبیاری مزارع جنوب شهر تهران مساله امروز و دیروز نیست و سابقه بیش از یک دهه دارد. با این وجود یکی از نخستین اقدامات برای مقابله با این معضل، سرپوش گذاشتن بر روی کانال های فاضلاب است تا دسترسی کشاورزان به فاضلاب میسر نباشد.

حافظی با بیان اینکه هر دستگاهی شرح وظایف مشخص دارد که در صورت عمل به این وظایف مشکلات قابل حل است، تصریح کرد:‌ انتظار می رود سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی و سیاست گذار درباره آبیاری مزارع با فاضلاب فریاد بزند و در بازدیدهای مستمر، اقدامات لازم را از دستگاه‌های مرتبط مطالبه کند.

وی با اشاره به اینکه به استناد قوانین موجود از سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران به عنوان مدعی العموم انتظار داریم که مطالبه جدی داشته باشند تا دستگاه‌های ذی ربط وظایف خود را در این خصوص انجام دهند،‌ تاکید کرد: مکاتباتی در این زمینه با سازمان بارزسی کل کشور و دادستان تهران در چند روز آینده صورت خواهد گرفت.

حافظی درباره وجود محدودیت منابع برای اتمام طرح شبکه فاضلاب شهر تهران نیز اظهار کرد:‌ انتظار داریم در تعیین الویت هر دستگاه اجرایی، برنامه ریزی دستگاه‌ها سلامت محور باشد تا ارتقای سلامت و صیانت از مردم در الویت اصلی قرار گرفته در این صورت می توان با مدیریت بهینه منابع، مشکلات را در حوزه مرتبط با بهداشت و سلامت مردم حل کرد.