رهبر جدایی طلب کشمیر از جامعه جهانی درخواست کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه «اکونومیک تایمز»، «سید علی گیلانی،» برجسته‌ترین رهبر جدایی‌طلب منطقه جامو و کشمیر، برای نخستین بار در نامه‌ای به کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی، حمایت و میانجیگری فوری آن‌ها را برای حل بحران رو به وخامت کشمیر خواستار شد.

سید علی گیلانی از رهبران ارشد جدایی طلب کشمیر در نامه‌ای به سران اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه همکاری ‌های منطقه‌ای جنوب آسیا، از این نهادها برای متقاعد کردن هند به انجام اعتمادسازی، پذیرش ماهیت بحران جامو و کشمیر، لغو «قانون اختیارات ویژه نیروهای مسلح هند» و آغاز فرایند خروج نظامیان این کشور درخواست کمک کرد.

لازم به ذکر است پس از آنکه نیروهای امنیتی هند «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» را به شهادت رساندند مسلمانان جامو و کشمیر دست به اعتراضات گسترده ای زدند. نیروهای امنیتی هند تا حال دستکم ۴۰ نفر را شهید و بیش از ۳۰۰ نفر را زخمی کرده اند.

وضعیت برخی از زخمیها در بیمارستانها وخیم گزارش شده است. رسانه های ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و اینترنت در کشمیر قطع شده است. انتشار روزنامه ها نیز برای سومین روز متوالی متوقف شده است.