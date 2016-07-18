نظارت بر روابط پیمانکاران و پرسنل شهرداری/مبارزه بی امان با فساد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت زندگی کاری و بهره وری اثربخش از جمله اهداف پیش رو در معاونت توسعه منابع انسانی است، گفت: تحقق تعالی مجموعه کارکنان از جمله تاکیدات شهردار تهران بوده است و معتقدیم باید به عنوان سرمایه های انسانی به شان و منزلت اجتماعی تمامی کارکنان شهرداری تهران توجه ویژه شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد تاکید است، تصریح کرد: تحقق اهدافی همچون ایجاد فرصت های برابر رشد، ارتقا و نگهداشت سرمایه های انسانی مطلوب، تحقق برنامه ریزی های راهبردی مدیریت و منابع انسانی و حرکت به سمت سازمان انسانی از جمله اهدافی است که با تاکیدات شهردار تهران در مجموعه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران دنبال خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی و اصلاح فرایندها برای مبارزه جدی و بی امان با فساد اداری و مالی از دیگر برنامه ریزی هاست، تصریح کرد: باید به حفظ و صیانت از سلامت و امنیت شغلی، روحی و روانی کارکنان توجه ویژه شود که از این باب بهره مندی منابع انسانی شهرداری از خدمات فرهنگی و اجتماعی نهادهای زیرمجموعه به طور یکسان مورد تاکید است.

تشکری هاشمی با اشاره به دیگر اقداماتی که باید تعیین تکلیف شوند، گفت: رسیدگی به تعاونی های مسکن، ارزیابی دوره ای شاغلین پیمانکاران و نهادهای تابعه شهرداری تهران و نظارت بر کیفیت روابط پیمانکاران و پرسنل زیر مجموعه شان در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: معتقدم در مجموعه شهرداری تهران نیروهای با تجربه و کارآمدی رشد و ارتقا یافته اند. از این رو استفاده از تجارب بازنشستگان شهرداری را مورد توجه دارم. از سوی دیگر به منظور نهادینه کردن فرهنگ جهادی و بهره گیری از توان علمی، بکارگیری تخصصی مدیران و کارکنان مدنظر است.