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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

انتصاب رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

انتصاب رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد در حکمی شاپور محمدی را به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا طی حکمی شاپور محمدی را به سمت رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در متن حکمی که ازسوی دکتر طیب نیا صادر شده، آمده است: با عنایت به ضرورت هماهنگی در راهبری و پیشبرد پروژه های ا قتصاد مقاومتی، به موجب این حکم به عنوان "رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت  وزارت امور اقتصادی" منصوب می شوید.

کلیه معاونین و روسای سازمان های تابعه موظفند همکاری لازم را با ستاد معمول نمایند و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی را در اولویت نخست قرار دهند. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

کد مطلب 3717238

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