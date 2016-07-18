انتصاب رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا طی حکمی شاپور محمدی را به سمت رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در متن حکمی که ازسوی دکتر طیب نیا صادر شده، آمده است: با عنایت به ضرورت هماهنگی در راهبری و پیشبرد پروژه های ا قتصاد مقاومتی، به موجب این حکم به عنوان "رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی" منصوب می شوید.

کلیه معاونین و روسای سازمان های تابعه موظفند همکاری لازم را با ستاد معمول نمایند و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی را در اولویت نخست قرار دهند. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.