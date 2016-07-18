به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گلمکانی، درباره تاثیرات مخرب پلاستیک بر مسائل زیست محیطی کلان شهر تهران گفت: طبق آمارهای جهانی، روزانه سه و نیم میلیون تن در سراسر دنیا زباله تولید می‌شود و سهم ایران در تولید زباله، روزانه ۴۰ هزار تن است که حدود ۱.۱۵ درصد تولید کل زباله در دنیا است. میزان پلاستیک‌های تولیدی در ایران، بیشتر از ۱۷۷۰۰۰ تن در سال است که چیزی در حدود ۵۰۰ تن در روز است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخست پر مصرف ظروف پلاستیکی یکبار مصرف در جهان است افزود: بر اساس آمار، هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف می‌کند.

گلمکانی با ذکر اینکه با مصرف نکردن فقط یک کیسه پلاستیکی در هر هفته در هر خانواده ایرانی، چه اتفاق بزرگی در عرصه محیط زیست می‌افتد، تصریح کرد: همین کار خیلی خیلی کوچک، از ورود حدود یک میلیارد کیسه پلاستیکی در سال به چرخه زندگی و محیط زیست جلوگیری می‌کند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید به کمک بسیار بزرگی که هر خانواده ایرانی می‌تواند به سلامت محیط زیست کند خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد از تولید ۷۰۰۰ تن پلاستیک، با یک قدم خیلی خیلی کوچک، پیشگیری کرده‌ایم.

گلمکانی با بیان اینکه این حرکت در ظاهر کوچک نتیجه بسیار مثبت و بزرگی خواهد داشت ادامه داد: کاهش مصرف یک کیسه پلاستیکی در هر هفته کار سختی نیست اما نتیجه قابل تامل و توجهی دارد، این واقعیتی است که مردم باید بدانند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری درباره عمر و ماندگاری طولانی پلاستیک و ظروف پلاستیکی گفت: عمر پلاستیک و ماندن آن در طبیعت از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال است و ممکن است این ماده تجزیه ناپذیر سال‌های اینقدر طولانی در چرخه طبیعت بماند.

گلمکانی در تشریح مضرات پلاستیک و آسیب‌های زیست محیطی آن افزود: اینها به دلیل سبک بودن به راحتی با وزش باد جابجا می‌شوند و آلودگی و ماندگاری را در سطح زمین پخش می‌کنند. بنابراین معضل اصلی بحث پلاستیک، تجزیه ناپذیر بودن آن است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری در پایان مطرح کرد: از میزان پلاستیک‌های تولید شده در یک سال، فقط ۹ درصد آن به چرخه بازیافت برگشته است و این بدان معناست که عمده ضایعات پلاستیکی، در محیط زیست و طبیعت پراکنده هستند و این ضررهای زیادی را متوجه محیط زیست و کره زمین می‌کند.