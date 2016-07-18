روز قزوین می تواند برند وحدت مردم و مسئولان استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی روز قزوین که در دفتر معاونت عمرانی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سالهای گذشته نقش محوری استان در برنامه های روز قزوین بسیار کم رنگ و یا در حد صفر بود اما امسال درصددیم محور کار استان باشد و کارها با گستره بیشتری اجرایی شود که امیدواریم در کنار اجلاس بین المللی جاده ابریشم از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.

شهردار قزوین بیان کرد: مباحث فرهنگی در شهر قزوین از نگاه ملی و فراملی بسیار مهم است و اگر از ظرفیت های خوب استان غفلت کنیم و داشته های خود را قدر ندانیم به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.

وی افزود: گاهی اوقات در حوزه افراد خواص ادعاهای مطرح می شود که شاید هیچ نیازی به بیان آنها نباشد به طوری که پرداختن به حواشی موجب شده نتوانیم قزوین را با این همه ظرفیت و توانمندی به مردم کشور معرفی کنیم.

نصرتی گفت: داشتن علما، شخصیت های برجسته علمی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، فضاهای طبیعی، بناهای تاریخی و گردشگری استان بسیار ارزشمند است اما هنوز نتوانسته ایم نسبت به معرفی مناسب این ظرفیت ها موفق عمل کنیم.

وی بیان کرد: به یک راه میان ب نیاز داریم تا زمان ازدست رفته گذشته را جبران کنیم و شهرداری در هر جا که لازم باشد آماده همکاری با مسئولان استانی است تا این معرفی بخوبی صورت گیرد.



شهردار قزوین اظهارداشت: اگر همراهی و همکاری مسئولان استان بیشتر شود قادر خواهیم بود معرفی قزوین را با سرعت بیشتری انجام دهیم و روز و هفته قزوین می تواند «برند وحدت مسئولان در معرفی استان» باشد.

نصرتی گفت: در سال اینده دو رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش خواهیم داشت لذا با دوری از حواشی منطقی است که همه امکانات و توان خود را برای حفظ وحدت و انسجام در کار بکار گیریم تا کیفیت برنامه ها افزایش یابد.

