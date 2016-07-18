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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

هیات وزیران تصویب کرد؛

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵

با تصویب هیات وزیران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در ماده (۳۱) عبارت "حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه" بعد از عبارت "اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها" اضافه می شود.
۲- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) اضافه می شود:

ماده ۴۲- به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۶ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:

الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود.

کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد مطلب 3717249

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