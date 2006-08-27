امروز در تاريخ

روز تولد محمد بن زكرياي رازي :



محمد بن زكرياي رازي در چنين روزي در سنه 251 ه ق ديده به جهان گشود . ابوبكر محمد بن زكرياي رازي از فلاسفه وپزشكان بزرگ ايران بود . وي در جواني به تحصيل فلسفه ، طب ، رياضي ، و نجوم پرداخت و در همه اين علوم صاحب نظر شد . ولي عمده شهرت اين دانشمند در پزشكي و شيمي است . كتاب الحاوي وي دايره المعارفي بود كه بيش از قسمتي از آن در دست نيست ، با اين حال تا اين اواخر مرجع و كتاب در سي اروپاييان بود . وي در شيمي به كشفياتي از جمله كشف الكل و جوهرگوگرد نايل آمد . گويند رازي 56 اثر عالي و با ارزش از خود باقي گذاشت و با اين تاليفات و تحقيقات نظري و علمي خود پيشرفت فراواني نصيب دانش آن روز گار كرد . از آثار وي در كيميا ، كتاب الاكسير و كتاب التدبير و در طب كتاب الطب المنصوري را مي توان نام برد . وي در اواخر عمر به علت كار و مطالعه زياد نابينا شد . به گفته بر خي در سال 320 ه ق و يا به گفته برخي ديگر در سال 322 ه ق دار فاني را وداع گفت .



روز دارو سازي:



همه ساله به ياد تلاش هاي علمي عالم بزرگ و كاشف بزرگ ايراني محمد بن زكرياي رازي ، چنين روزي به عنوان روز دارو سازي در كشور گرامي داشته مي شود و از داروسازان بر جسته ايران تقدير مي گردد .



تعويض تاريخ شاهنشاهي به هجري شمسي :





درچنين روزي در سال 1357 ه ش ، سال شاهنشاهي كه پيش ازاين رژيم پهلوي در راستاي باستانگرايي در وغين خود آن را بنا نهاده بود به سال هجري شمسي تغيير يافت . محمد رضا پهلوي پيشتر در ادامه مسير باستانگرايي و زنده سازي تاريخ ايران زمين و همچنين احياي سنت هاي شاهانه در ايران آن روز گار ، سال هجري شمسي را به سال شاهنشاهي تبديل كرده بود كه همين امر نيز نفرت بيش از پيش مردم نسبت به وي را به دنيال داشت .



استعفاي اقبال و نخست وزيري شريف امامي :

