امروز در تاريخ

محمد بن زكرياي رازي در چنين روزي در سنه 251 ه ق ديده به جهان گشود . ابوبكر محمد بن زكرياي رازي از فلاسفه وپزشكان بزرگ ايران بود . وي در جواني به تحصيل فلسفه ، طب ، رياضي ، و نجوم پرداخت و در همه اين علوم صاحب نظر شد . ولي عمده شهرت اين دانشمند در پزشكي و شيمي است . كتاب الحاوي وي دايره المعارفي بود كه بيش از قسمتي از آن در دست نيست ، با اين حال تا اين اواخر مرجع و كتاب در سي اروپاييان بود . وي در شيمي به كشفياتي از جمله كشف الكل و جوهرگوگرد نايل آمد . گويند رازي 56 اثر عالي و با ارزش از خود باقي گذاشت و با اين تاليفات و تحقيقات نظري و علمي خود پيشرفت فراواني نصيب دانش آن روز گار كرد . از آثار وي در كيميا ، كتاب الاكسير و كتاب التدبير و در طب كتاب الطب المنصوري را مي توان نام برد . وي در اواخر عمر به علت كار و مطالعه زياد نابينا شد . به گفته بر خي در سال 320 ه ق و يا به گفته برخي ديگر در سال 322 ه ق دار فاني را وداع گفت .
روز دارو سازي:
همه ساله به ياد تلاش هاي علمي عالم بزرگ و كاشف بزرگ ايراني محمد بن زكرياي رازي ، چنين روزي به عنوان روز دارو سازي در كشور گرامي داشته مي شود و از داروسازان بر جسته ايران تقدير مي گردد .
تعويض تاريخ شاهنشاهي به هجري شمسي :
درچنين روزي در سال 1357 ه ش ، سال شاهنشاهي كه پيش ازاين رژيم پهلوي در راستاي باستانگرايي در وغين خود آن را بنا نهاده بود به سال هجري شمسي تغيير يافت . محمد رضا پهلوي پيشتر در ادامه مسير باستانگرايي و زنده سازي تاريخ ايران زمين و همچنين احياي سنت هاي شاهانه در ايران آن روز گار ، سال هجري شمسي را به سال شاهنشاهي تبديل كرده بود كه همين امر نيز نفرت بيش از پيش مردم نسبت به وي را به دنيال داشت .
استعفاي اقبال و نخست وزيري شريف امامي :
درچنين روزي درسال 1339 ه ش منوچهراقبال نخست وزيرمحمد رضا پهلوي استعفا كرد وشريف امامي به جاي اوبه مسند قدرت نشست . دولت اقبال دراواخر سال 1338 ه ش لايحه اي درباره اصلاحات ارضي به مجلس برد وبراي راضي كردن آمريكايي ها قانوني تحت عنوان" ازكجا آورده اي؟ " نيز تهيه كرد ولي اينها هيچ يك رضايت آنها را جلب نكرد . دراين ميان با توافق آمريكا وانگليس ودربار، جعفر شريف امامي با شعارمبارزه با فساد ، انجام اصلاحات وآزادي احزاب وبرگزاري انتخابات آزاد ، به جاي منوچهر اقبال به نخست وزيري ايران رسيد . عملا شريف امامي نيز مهره مناسب و مقتدري براي اجراي اين طرح نبود لذا آمريكايي ها شاه را براي انتخاب نخست وزير ديگر در فشار قرار دادند تا با اجراي طرح هاي ظاهرا اصلاحي ، نفوذ خود را در ايران تحكيم بخشند .
در گذشت رومن رولان :
در چنين روزي در سال 1944 ميلادي رومن رولان نويسنده مشهور فرانسوي ديده از جهان فروبست . وي در سال 1915 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد . رولان در سال 1866 در نيورنه فرانسه متولد شد. او در رشته تاريخ تحصيل كرد اما به ادبيات نيز علاقه فراوان داشت و همين علاقه او را بر آن داشت كه دست به نوشتن داستان ، نمايشنامه و سرانجام زندگي نامه بزند . وي ابتدا زندگاني بتهوون را نوشت و سپس شرح زندگي ميكل آنژ را منتشر كرد . او هشت سال نيز به نوشتن رمان " ژان كريستف " پرداخت . رولان در پايان عمر به انديشه هاي عرفاني شرقي گرايش پيدا كرد و از طرفداران گاندي شد. وي در سال 1932 در سويس به ديدار گاندي رفت . رومن رولان در سال 1944 در سن 78 سالگي . درگذشت . گاندي ، تولستوي ،آنتوانت ، آن زمان فرا مي رسد، جان شيفته ، خاطرات جواني ، دانتون ، روبسپير ، سفر دروني و گرگهـااز ديگر آثار معروف اويند .
روز ملي مجارستان :
اين كشور در اروپاي مركزي بين اوكراين ، روماني ، لهستان و اتريش واقع شده و مساحت آن تقريبا يك هجدهم ايران است . نژاد مردم اين كشور زرد ، سفيد و زبان رايج ميان آنان مجاري و آلماني است . بيشتر اهالي آن پيرو مذهب كاتوليك مي باشند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است كه در سال 1946 مستقر شد . مجارستان در تاريخ چهاردهم دسامبر سال 1955 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور بوداپست نام دارد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي مجارستان گرامي داشته مي شود .
روز استقلال ليختن اشتاين :
ليختن اشتاين كشوري كوهستاني وكوچك است كه در قلب كوههاي آلپ ميان سويس و اطريش جاي گرفته است . مساحت آن يكصد و پنجاه و هفت كيلومتر مريع است . نژاد مردم اين كشور ژرمن است و اكثر آنان به زبان آلماني تكلم مي كنند . اهالي اين سرزمين پيرو مذهب كاتوليك اند . حكومت اين كشور مشروطه سلطنتي است و پايتخت آن "وادوز" نام دارد . ليختن اشتاين در چنين روزي در سال 1920 ميلادي مستقل شد .
تولد برناردو او هيگينز :
او هيگينز كسي كه در به استقلال رسيدن شيلي نقش ويژه اي ايفا كرد، در چنين روزي در سال 1778 ميلادي به دنيا آمد .
تولد اليل سارينن :
سارينن معمار بر جسته فنلاندي در چنين روزي در سال 1873 به دنيا آمد ." ميشگيان "و "موسسسه تكنولوژي جي ام" عناوين مهمترين آثار معماري اويند .
تولد اچ پي لاو كرافت :
لاو كرافت رمان نويس سبك گوتيك آمريكايي در چنين روزي در سال 1890 ميلادي به دنيا آمد . "در كوههاي ديوانگي " عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
سالواتوره كزي مودو:
كزي مودو شاعر ايتاليايي در چنين روزي در سال 1901 ميلادي به دنيا آمد . وي منتقد ادبي و مترجم آثار ادبي نيز بود . او در سال 1959 جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .
تولد ژان لوپ كرتين :
كرتين نخستين فرانسوي فضانورد در چنين روزي در سال 1938 ميلادي به دنيا آمد . وي با سفينه سايوز تي 6 به فضا پرتاب شد .
تولد راجيو گاندي :
راجيو گاندي ، پسر ايند يرا گاندي ، نوه جواهر لعل نهرو، در چنين روزي در سال 1944 ميلادي به دنيا آمد . او در سال 1984 ميلادي به سمت نخست وزيري هندوستان رسيد و مانند مادرش در دوره نخست وزيري ترور شد.
در گذشت لئون تروتسكي :
لئون داويدويچ تروتسكي انقلابي روسيه در يك خانواده يهودي چشم به دنيا گشود . وي در اثر فعاليت هاي سياسي و انقلابي به سال 1902 ميلادي به انگلستان گريخت و در آنجا با لنين وپلخانف روابط دوستانه بر قرار كرد . بعد از انقلاب كمونيستي اكتبر 1917 به عضويت شوراي كميسر هاي مردم در آمد وپس از آن به عنوان كميسر امور خارجه تعيين شد و پيمان صلح برست لتوسك را با آلماني ها در سال 1918 امضا كرد . علير غم پاره اي اختلافات به لنين وفادار ماند اما در زمان استالين به سال 1927 از حزب كمونيست اخراج و به خارج از كشور تبعيد شد . او از سال 1937 ساكن مكزيك شد و سرانجام نيز در چنين روزي در سال 1940 ميلادي به اشاره استالين با تبر به قتل رسيد .
در گذشت پل ارليچ :
اين دانشمند و بيولوژيست آمريكايي در چنين روزي در سال 1915 ميلادي دار فاني را ود اع گفت . وي در سال 1990 جايزه معتبر علمي كرافورد سوئد را از آن خود كرد . اين جايزه به دانشمنداني اعطا مي شود كه مستحق در يافت جايزه نوبل بوده اند اما نتوانسته اين جايزه را دريافت كنند .
نظر شما