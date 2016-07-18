به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر دوشنبه در نشست فصلی مدیران بهشهر در سالن توحید این شهرستان افزود: توجه ویژه آموزش‌وپرورش به کیفیت آموزشی از مسائل مهم است که باید در این راستا به برنامه‌ها توجه جدی شود تا ساعت و فرصت آموزشی از دست نرود.

این مسئول ادامه داد: سامان بخشی مدارس غیردولتی استان مازندران باقوت در حال پیگیری است تا فضا، امکانات، تجهیزات و کادر آموزشی مناسبی در این مدارس به‌کارگیری شوند.

وی با تأکید بر نظارت دقیق بر عملکرد همه مدارس دولتی و غیردولتی افزود: کارگروه‌های ویژه‌ای برای بازدید و کنترل فعالیت‌های مدارس غیردولتی و دولتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت فعال شده و تمام فعالیت‌های مدارس کنترل و رصد می‌شود تا نقش‌ها به‌درستی ایفا شود.

این مسئول با اعلام اینکه در همین راستا و بر اساس در دستور کار بودن بررسی امور مالی مدارس، ۱۰۰ مدرسه استان مازندران در سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفتند، یادآور شد: متأسفانه در این زمینه وضعیت خوبی اعلام و گزارش نشده است و لذا باید در مسائل مالی مدیران باقوت و تلاش بیشتری وارد عمل شده و کنترل کنند.

قاسمی بابیان اینکه مدرسه مهم‌ترین نهاد اجتماعی، تربیتی و آموزشی است، بیان داشت: مدرسه اصلی‌ترین رکن تعلیم و تربیت است که کیفی سازی در آموزش‌وپرورش در راستای وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، استفاده حداکثری از منابع و حاکمیت قانون و مقررات باید در اولویت باشد.

وی همچنین بابیان اینکه خودکشی و اقدام به خودکشی آماری نگران‌کننده در مدارس مازندران است، یادآور شد: مسائل تربیتی در مدارس باید با همکاری مدیران و مشاوران موردبررسی قرار گیرد و در راستای خودکشی دانش‌آموزان نیز با تمرکز بیشتر وارد عمل شده و حداقل هفته‌ای یک‌بار بر روی مسائل تربیتی مدارس تمرکز شود.

مدیر آموزش‌وپرورش بهشهر نیز بابیان اینکه پروژه مهر ازجمله پروژه‌ها در راستای ساماندهی و ساخت‌وساز فضای آموزشی است، افزود: در پروژه مهر رتبه دوم را بین ۳۲ منطقه استان و در بین کلان‌شهرهای استان نیز رتبه اول را کسب کردیم.

قربانعلی اصغری گفت: توجه ویژه آموزش‌وپرورش به کیفیت این نهاد از مسائل مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد و لذا مدیران باید دستورالعمل‌های مختلف را بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده انجام داده و بر عوامل آموزشی و اجرایی مدرسه در این راستا اعمال مدیریت کنند.

استان مازندران بیش از چهار هزار واحد آموزشی و ۲۴ هزار کلاس درس دارد که از این تعداد بیش از ۱۸۰ مدرسه و بیش از یک هزار کلاس درس در شهرستان بهشهر واقع‌شده است و بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در این مدارس و کلاس‌های درس تحصیل می‌کنند.