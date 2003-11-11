توسعه دانايي محور در مناطق آزاد، راهبرد دو محوري را محقق مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدمهدي سالاري راد رييس دانشگاه بين المللي چابهار در گفتگو با ستاد خبري همايش توسعه دانايي محور، آموزش عالي و مناطق آزاد با بيان اين مطلب افزود: تاكنون هركدام از مناطق آزاد داراي يك محور اصلي فعاليت بوده اند، اما انتظار مي رود محور مشترك دومي به سرفصل فعاليت هاي مناطق آزاد افزوده شود كه عملا موجب تقويت و هم افزايي (Synergism) اين دو محور در هر منطقه خواهد شد.

وي ادامه داد: براي هركدام از مناطق آزاد ماموريت هاي ويژه اي تعريف و تبيين شده است كه برنامه ريزي براي تحقق اين ماموريت ها براساس سرفصل يگانه فعاليت مناطق آزاد بوده است. يعني تاكنون براي منطقه آزاد كيش، محور توريسم و براي منطقه آزاد قشم محور صنعت و براي منطقه آزاد چابهار، محور ترانزيت به عنوان محور اصلي فعاليت تعريف و تبيين شده است.

رييس شوراي عالي برنامه ريزي همايش توسعه دانايي محور، آموزش عالي و مناطق آزاد در ادامه افزود: انتظار مي رود با بستر سازي مناسب در مناطق آزاد در زمينه آموزش عالي و با آغاز به كار فعاليت دانشگاه هاي بين المللي براي اولين بار شاهد فرصت سازي جديد در مناطق آن باشيم.

وي با ابراز اميدواري از گسترش زمينه آموزش عالي در مناطق آزاد افزود: از اهم ملزومات توسعه دانايي محور گسترش آموزش عالي است كه به عنوان محور و سرفصل مشترك فعاليت مناطق آزاد توجه ويژه اي به آن معطوف شده است.

وي در ادامه افزود: به اين ترتيب شاهد شكل گيري استراتژي دو محوري بر پايه آموزش عالي و محور تخصصي هركدام از مناطق آزاد خواهيم بود.

دكتر سالاري راد از محور آموزش عالي با رويكرد نوين قرن بيست و يكم به عنوان سرفصلي كه در الگوهاي توسعه مناطق آزاد محوريت و جايگاه تاثير گذاري دارا است، ياد كرد.

گفتني است همايش توسعه دانايي محور، آموزش عالي و مناطق آزاد 17 دي ماه در دانشگاه بين المللي چابهار برگزار خواهد شد.