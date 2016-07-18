شهرهای خوزستان اقیانوسی از میراث باستانی و تاریخی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله شجاع پوریان عصر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یک رخداد مبارک فرهنگی تحت عنوان هفته فرهنگی ـ اقتصادی طی ماه های آینده در مرکز کشور برگزار می شود. استان خوزستان یکی از قطب های دیرینه فرهنگی و میراث باستانی کشور است و حدود ۶ هزار سال قبل از میلاد سابقه تمدن در خوزستان وجود دارد.

وی افزود: شهرهای مختلف استان خوزستان هر کدام اقیانوسی از میراث باستانی و تاریخی هستند که برخی ها ثبت و برخی ها ثبت نشده اند. تعداد آثار فرهنگی جهانی ثبت شده در خوزستان رقم بسیار بالایی است.

عضو خوزستانی شورای شهر تهران تصریح کرد: تمدن ارجان را در شرق و تمدن و تاریخ دیرینه را در جنوب استان خوزستان شاهد هستیم. این استان در طول تاریخ مشاهیر و مفاخر بسیاری را در علوم و فنون متعدد داشته است.

شجاع پوریان با اشاره به اینکه انسان های بزرگی از دیار خوزستان تقدیم کشور شده است، گفت: اوج مبارزه وطنی در کشور از خوزستان یا همان مشهدالشهدا شروع شده و همه در دوران دفاع مقدس از این استان شروع به دفاع از خاک میهن کردند. خوزستان از نظر انرژی و سرمایه گذاری نیز یک استان بی بدیل است که ۷۰ درصد برق، انرژی، نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داد.

عضو هفته شورای فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان گفت: خوزستان ظرفیت های عظیم دیگری چون فولاد و سدهای متعدد هم دارد. این استان از نظر اقلیم و جغرافیا به اندازه چند کشور حوزه خلیج فارس تنوع دارد.

وی بیان کرد: خوزستان تجربه هم زیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را دارد که یکی از تجربه های خوب وحدت در کشور محسوب می شود. متأسفانه با وجود این همه ظرفیت در این استان امروزه مشکلات و معضلات بسیاری هم وجود دارد.

شجاع پوریان اضافه کرد: خوزستانی ها مشکلاتی چون آب، خشکسالی، بیکاری، ریزگردها و مسائل زیست محیطی را دارند و به نظرم توسعه یافتگی در این استان متناسب با ظرفیت های موجود نیست.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان فرصتی برای نشان دادن ظرفیت های این استان برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش گردشگری است.

باید به اهوازی ها حق داد که زیر بمباران ریزگردها نمانند

وی ادامه داد: غالب مردم خوزستان به ویژه شهروندان ساکن در مرکز استان قصد مهاجرت دارند و باید به آنها حق داد که زیر بمباران ریزگردها نمانند. وجود آمار بالای علاقمندان به مهاجرت از خوزستان نگران کننده و بسیار بد است.

عضو هفته شورای فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان اضافه کرد: بازشناسی استان خوزستان و همچنین شفاف تر کردن مشکلات این استان در ویترین افکار عمومی و بین مسئولان کشوری از جمله نتایج برگزاری هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان در تهران خواهد بود.

شجاع پوریان عنوان کرد: همه باید از برگزاری این هفته در تهران استقبال و آن را به یک فرصت طلایی تبدیل کنند. باید در تبلیغات گسترده به معرفی این هفته پرداخته و همه را به مشارکت در برگزاری آن تشویق کنیم.

وی افزود: سایتی تحت عنوان هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان و همچنین کانال تلگرام به زودی راه اندازی می شود. همه می توانند پیشنهادات خود را در راستای برگزاری هرچه بهتر این هفته ارائه دهند.