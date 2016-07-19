هنرهایی که خریدار ندارد/ انگشترسازی در منزل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سیده مرضیه میرقادری: «سعدی» نام پاساژی است در خیابان طالقانی قم، پاساژی که قرار بود مانند اسم شاعر هنرمند پرآوازه‌اش، محل گردآوری هنرمندانی باشد که هر کدام عمری را در راه نکوداشت هنر ایران زمین صرف کرده‌اند، مجسمه سازان، چرم دوزان، نقاشان و انگشترسازانی که بعد از سال‌ها که از وعده و وعیدهای مسئولان این استان می‌گذشت قرار بود مکانی برای عرضه هنرهای خود به علاقمندان و هنردوستان در اختیارشان قرار گیرد تا با شکل گیری مکانی ویژه عرضه محصولات هنری و صنایع دستی با جذب گردشگران و زائرانی که به قم سفر می‌کنند منبع درآمدی برای خود و رونق اقتصادی استان داشته باشند.

اما به نظر می‌رسد واگذاری این مکان بنا به گفته برخی از هنرمندان در پیچ و تاب بروکراسی‌های اداری تاب می‌خورد و نه تنها غمی را از دل هنرمندان نزدود بلکه آن‌ها را در بلاتکلیفی با درونمایی نامعلوم فرو برده است، بلاتکلیفی که برخی از این هنرمندان را مجبور کرده تا وسایل کار خود را به امید مکانی در پاساژ سعدی به خانه‌های خود منتقل کنند و هنوز در سردرگرمی باید و نباید به سر می‌برند.

محمدرضا یکی از هنرمندان انگشتر ساز است که با امید و آروزی فراوان و برای اشتغالزایی وارد هنر انگشترسازی شده است از رفت و آمدهای خود به شهرداری در رابطه با پاساژ سعدی سخن می‌گوید.

جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم

وی که به گفته خودش شخصا هشت بار به شهرداری مراجعه کرده است تاکنون جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده و مسئولان شهرداری طبق روال چهار ماه پیش همچنان گفته‌های خود را مبنی بر واگذاری پاساژ به هنرمندان تکرار کرده‌اند بدون اینکه علت تأخیر در واگذاری را اعلام کنند.

این هنرمند که در حال حاضر در منزل خود مشغول به کار است، داشتن مکانی برای عرضه هنر خود را از جمله آرزویی‌ها عنوان کرد که فکر می‌کرده با استقرار در پاساژ سعدی به آن می‌رسد اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه وی مجبور شده به دلیل بلاتکلیفی مغازه‌ای را نیز اجاره نکند و همچنان منتظر پاسخ است.

زهرا نیز از دیگر هنرمندانی است که حاصل هنر وی کیف و کفش و چرم‌های دست دوز است. وی که سمت استادی نیز در این رشته سخت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، مانند دیگران از امروز و فردا شدن‌ها نگران است و حتی این خواسته را مطرح می‌کنند که اگر قرار نیست پاساژ را به هنرمندان بدهند به ما اعلام کنند تا ما فکری برای خود دست و پا کنیم.

وی حتی برای خرید تجهیزات نیز دست نگه داشته است زیرا معتقد است نمی‌توانم تجهیزات را خریداری کنم به منزل ببرم و از آنجا دوباره به مغازه‌ای که اما و اگرهایی برای آن مطرح است منتقل کنم.

این هنرمند صنعت چرم مهم‌ترین دلیل تراشی شهرداری را طی روند اداری عنوان می‌کند روندی که به گفته وی قرار بود از فروردین ماه مغاره‌ها را در اختیار هنرمندان قرار دهند و تاکنون طول کشیده است.

قرار بود از فروردین ماه مغاره‌ها را در اختیار هنرمندان قرار دهند و تاکنون طول کشیده است

یکی دیگر از هنرمندانی که وی نیز مانند دیگر هم صنفان خود نمی‌خواهد نامی از وی برده شود در گفتگو با خبرنگار مهر، از مراجعات متعدد خود به شهرداری برای تعیین تکلیف شدن سخن می‌گوید.

وی که در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت دارد نیز ۱۰ بار به شهرداری مراجعه کرده است این هنرمند به این نکته اشاره می‌کند که در هر بار مراجعه به شهرداری به وی گفته‌اند که پرونده آنها در حال بررسی است و هنوز مطالعه نشده است و حتی برخی به وی نیز گفته‌اند پرونده‌ها در مرحله تنظیم قرار داد است تنظیمی که نزدیک به دو ماه زمان برده است.

خبری از واگذاری مغازه‌های پاساژ به هنرمندان نیست

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از صحبت‌های اولیه برای واگذاری پاساژ سعدی به هنرمندان در بهمن ماه سال ۹۴ می‌گوید زمانی که البته به گفته حسن بحرینی خود شهرداری در این زمینه پیش قدم شده و پیشنهاد واگذاری این پاساژ به هنرمندان را داده است اما در ادامه روند کار و با گذشت نزدیک به ۵ ماه هنوز خبری از واگذاری مغازه‌های پاساژ به هنرمندان نیست.

بحرینی با اشاره به اینکه ما بعد از عید بنا بر توافق صورت گرفته نام ۲۵ هنرمند را برای جایگزینی در غرفه‌ها معرفی کرده‌ایم به این نکته اشاره می‌کند که تاکنون اقدامی برای واگذاری صورت نگرفته و هنرمندان نیز در بلاتکلفی به سر مبیرند البته بلاتکلیفی که دلیل آن هنوز اعلام نشده است.

تعهدی برای واگذاری پاساژ سعدی به هنرمندان نداریم

در این رابطه مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم که متولی واگذاری پاساژ سعدی به هنرمندان است در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: ما خودمان پیشنهاد دهنده برای واگذاری پاساژ سعدی به هنرمندان بوده‌ایم و بنابراین تعهد به کسی نداریم و در این رابطه نیز اجبار به واگذاری از سوی ما وجود ندارد.

سید رسول موسوی نژادیان در ادامه به اهداف پیشنهاد واگذاری پاساژ سعدی به هنرمندان تاکید می‌کند که حضور گردشگران و زائران به قم و تجمع هنرمندان برای ارائه تولیدات خود در یک مکان مشخص می‌تواند موجب رونق اقتصادی خوبی برای استان باشد.

زمان بندی مشخص برای این واگذاری در حال حاضر امکان پذیر نیست و باید تمام کارها روال خودرا طی کنند

وی با تأکید براینکه هنوز واگذاری به شخصی صورت نگرفته وقول صد درصد نیز به کسی داده نشده است ادامه می‌دهد که روند کار در مرحله تنظیم قرار داد است و ما در باره زمان واگذاری نیز تعهدی نداشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم در عین حال با اشاره به اینکه برنامه ما برای واگذاری پاساژ سعدی به مدت یکسال همچنان پابرجا است بر این نکته تأکید کرد که زمان بندی مشخص برای این واگذاری در حال حاضر امکان پذیر نیست و باید تمام کارها روال خودرا طی کنند تا برای مرحله افتتاح و استقرار هنرمندان زمان اعلام شود.

بلاتکلیفی هنرمندان در واگذاری پاساژ سعدی به آنان مهم‌ترین دغدغه است حتی آنان خواستار این مطلب بودند که به آن‌ها گفته شود واگذاری صورت نمی‌گیرد تا آن‌ها مانند گذشته در کنار سایر دغدغه‌ها و بی‌توجهی مسئولین این بار نیز ناامید شوند ناامیدی که از عدم بیمه آنان تا نداشتن مکان مناسب برای عرضه تولیداتشان و یا حتی عدم پرداخت وام و غیره برای آن‌ها قصه‌ای تکراری نخواهد بود.