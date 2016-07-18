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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بازار شکر در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شود

بازار شکر در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ساماندهی بازار شکر در این استان ضروری و مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با توجه به برخی مشکلات کمبود شکر و تفاوت نرخ این کالا در بازار شهرکرد، ساماندهی مشکلات موجود این کالا در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: عده ای دلال در روزهای اخیر در بازار شهرکرد در مناطق مختلف شهری، قیمت های متفاوت برای شکر تعیین کرده و حواله های مختلف صادر می کنند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه اصناف و سازمان بازرسی، رسیدگی به بازار ایجاد شده برای شکر چهارمحال و بختیاری را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند.

کد مطلب 3717357

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