نداشتن مسکن مشکل عمده زنان سرپرست خانوار نوشهر است

مرضیه یوسفیان در حاشیه اجرای طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست در نوشهر اظهار داشت: حدود ۱۰۰ زن سرپرست و بد سرپرست در این طرح توانمندسازی میشود.
وی عمده مشکلات آنان نداشتن مسکن، نداشتن شغل مناسب، هزینه بالای درمان و خود مراقبتی و غیره عنوان کرد و گفت: دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری نوشهر برای حمایت تشویق آنان اقدام به طرح توانمندسازی و برگزاری کارگاههای آموزشی کرده است.
وی اظهار داشت: این کارگاههای آموزشی، با سرفصلهای بهداشت روان، خود مراقبتی، سلامت، چگونه شاد زیستن برگزارشده و در حوزه اقتصادی نیز حمایت از تولیدات خانگی و تلاش برای ایجاد بازارچه دائمی ویژه فروش تولیدات خانگی از برنامهها است.
یوسفیان بابیان اینکه حدود دو هزار زن سرپرست خانوار در شهرستان شناساییشده است گفت: شماری از بانوان برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی به صندوق کارآفرینی امید و بانکها معرفیشدهاند.
این کارشناس امور بانوان و خانواده ادامه داد: ارائه وام اشتغال خانگی وساماندهی و پیگیری طرحها در بازارچه دائمی و شرکت در نمایشگاههای مختلف فصلی از دیگر برنامههای حمایتی است.
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