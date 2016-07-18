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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۷

دانشگاه تبریز میزبان اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور می‌شود

دانشگاه تبریز میزبان اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور می‌شود

تبریز- نهمین اجلاس روسای دانشگاه های سطح یک کشور سی و یکم تیرماه در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پور محمدی با اشاره به نقش راهبردی دانشگاه های سطح یک کشور که در آموزش عالی و تولید علم و فناوری دارند، گفت: در این نشست ۱۳ دانشگاه  سطح یک کشور  از دانشگاه های جامع و تخصصی در خصوص مسائل علمی کشور و ارتباطات بین المللی به تبادل نظر خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه تبریز افزود:  این اجلاس با حضور مسئولان عالی رتبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با اجرای نشست های تخصصی برگزار خواهد شد.

یادآور می شود؛ هشتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور در  دانشگاه شیراز برگزار شده بود.

کد مطلب 3717371

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