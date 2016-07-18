به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پور محمدی با اشاره به نقش راهبردی دانشگاه های سطح یک کشور که در آموزش عالی و تولید علم و فناوری دارند، گفت: در این نشست ۱۳ دانشگاه سطح یک کشور از دانشگاه های جامع و تخصصی در خصوص مسائل علمی کشور و ارتباطات بین المللی به تبادل نظر خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: این اجلاس با حضور مسئولان عالی رتبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با اجرای نشست های تخصصی برگزار خواهد شد.

یادآور می شود؛ هشتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه شیراز برگزار شده بود.