میزان مصرف برق در مازندران به ۱۴۳۰ مگاوات رسید

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پیشبینی میشود میزان مصرف برق روز سهشنبه هفته جاری به دلیل افزایش دمای هوا به بالاترین حد برسد عنوان کرد: روز دوشنبه مصرف هزار و ۴۳۰ مگاوات برق در استان ثبتشده است.
وی اظهار داشت: ثبت مصرف هزار و ۴۳۰ مگاواتی برق در روز جاری نسبت بهروز مشابه سال قبل تغییر دو تا سهدرصدی را نشان میدهد.
شهابی اظهار داشت: امسال بیشترین میزان مصرف برق به میزان هزار و ۴۵۰ مگاوات در روز ۱۰ تیرماه ثبتشده است در حالی سال قبل بیشترین میزان مصرف برق تا هزار و ۶۰۸ مگاوات بوده است.
وی عنوان کرد: اگر میزان مصرف برق به هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ مگاوات در روز برسد، مرز هشدار خواهد بود اما تاکنون مشکلی ناشی از کمبود برق یا خاموشیهای خواسته و بابرنامه برای جبران کمبود در استان نداشتهایم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به برخی از خاموشیها در طول روز در مناطق مختلف استان اشاره و عنوان کرد: این خاموشیها برای رفع نیازها و اجرای طرحها است و ناشی از کمبود برق نیست.
وی شمار مشترکان برق استان را یکمیلیون و ۲۷۰ هزار مشترک اعلام و توصیه کرد: با توجه به گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق از هم استانی ها تقاضا داریم تا با صرفه جویی و مدیریت مصرف، ما را در تامین برق یاری کنند.
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