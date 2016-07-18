بی اعتمادی مردم فرانسه به دولت این کشور در تامین امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در پی پایان یافتن سه روز عزای عمومی در فرانسه، «مانوئل والس»، نخست وزیر این کشور به همراه «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری به جهت ادای احترام به کشته شدگان حادثه تروریستی شهر نیس، در این شهر حاضر شدند.

پس از یک دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان این حادثه تروریستی، شهروندان نیس، «والس» و تیم همراهش را با «هو» کردن بدرقه کردند و هنگام ترک محل مراسم وسط نخست وزیر فرانسه، شهروندان حاضر در محل با سر دادن شعار «استعفا، استعفا»، خواهان برکناری وی از مسند قدرت شدند.

این در حالیست که «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه نیز در این مراسم حاضر بود. وی پیش از انجام حمله تروریستی نیس قول داده بود که شرایط امنیتی در این کشور تا چند روز آینده پایان می پذیرد. وعده ای که تنها چند روز بیشتر دوام نداشت و شرایط امنیتی در فرانسه با وقوع حمله تروریستی نیس، تا مدتی نا معلوم تمدید شد.

گفته می شود تعداد زیادی از مردم فرانسه از توانایی دولت این کشور در تامین امنیت دلسرد و نا امید شده و مراتب اعتراضات خود را به اشکال مختلف به گوش دولتمردان این کشور می رسانند.