گردشگری در آسیا ۵ درصد رشد داشته است/ایران مقصد گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، فلورین سنگ اسمید عصر دوشنبه در نشست تخصصی کمیته گردشگری استان سمنان به میزبانی استانداری به روند توسعه گردشکری در آسیا اشاره کرد و اظهار داشت: غاره آسیا و اقیانوسیه و منطقه خاورمیانه از سال۲۰۱۴ تا کنون بیشترین ورود گردشگر را داشته است.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی ها از رشد سالانه ۳.۳ درصدی گردشگران بین المللی از سال ٢٠١٠ تا سال ٢٠٣٠ حکایت دارد ادامه داد: از سوی دیگر پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ٢٠٣٠ ورودی گردشگران به مقصدهای نوظهور با سرعتی دو برابر اقتصادهای پیشرفته رشد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، مالزی، تایلند، چین و حاشیه دریای خزر در این بازار بین المللی سهم عمده ای ایفا کردند ادامه داد: امیدواریم ایران به دلیل دارا بودن ظرفیت های ویژه از این فرصت بیش از گذشته بهره گیرد.

مشاور گردشگری یونیدو همچنین به ظرفیت های ایران و به خصوص استان سمنان در جذب گردشگر اشاره کرد و گفت: استان سمنان دارای جاذبه های زیاد طبیعی، تنوع اقلیمی، پارک های ملی و پارک زیست کره بوده و یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده خاورمیانه محسوب می شود.

وی ادامه داد: این استان در صورت سرمایه گذاری و ارتقای زیرساخت ها قابلیت تبدیل به مقصد گردشگران بین المللی را دارد در حالیکه بسیاری از کشورهای منطقه از این نعمت محروم هستند.

سنگ اسمید با بیان اینکه امروز گردشگری صنعتی مهم و تاثیرگذار در جهان است، گفت: با رعایت برخی موارد می توان درآمد گردشگری را از تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر کرد.

وی افزود: اگر در استان سمنان کمبود واحدهای اقامتی با کیفیت در شهرها و روستاها، کمبود تجربه گردشگری یکپارچه در مقصد، کمبود نیروی کار تحصیل کرده در زمینه گردشگری و نبود سرمایه گذاران خصوصی رفع شود قطعا شاهد رشد و توسعه گردشگری در این دیار خواهیم بود همچنین از سوی دیگر باید توجه ویژه ای به موقعیت های ناب و جدید استان داشت، تا بتوان این استان را به جهان به عنوان یک قطب گردشگری معرفی کرد.

مشاور گردشگری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل با بیان اینکه باید فعالیت های مشترک بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بازاریابی و تبدیل شدن استان سمنان به مقصد گردشگری افزایش یابد، گفت: گردشگری یک صنعت جهانی است که با سرمایه گذاری بر روی آن می توان به توسعه پایدار دست یافت و امیدواریم روزی ایران با دارا بودن ظرفیت های فراوان به این مهم دست یابد.