روی بازگشت طارمی حساب نکرده بودیم/ فهرست پرسپولیس را بستیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویچ در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط فعلی این تیم پس از اردوی اوکراین گفت: پس از بازگشت مهدی طارمی ما لیست بازیکنانمان را بستیم. این طبیعی است که هم طارمی و هم دو بازیکن اوکراینی تمرینات کافی را پشت سر نگذاشتند و برنامه خاص تمرینی را برای آنها در نظر داریم. هم تمرینات تیمی و هم اختصاصی در نظر گرفتیم تا آنها برای اهداف ما آماده شوند. ما تلاش می کنیم تا نسبت به فصل قبل بهتر باشیم.

سرمربی پرسپولیس اضافه کرد: ما اردوی خوبی را در کشور اوکراین برگزار کردیم این طبیعی است که مسابقاتی پیش روی دارم که بازیکنان باید کیفیت شان را نشان دهند اما روند تمرینات ما ادامه خواهند داشت تا فرم ایده آل مان را حفظ کنیم.

ایوانکویچ در خصوص مهاجمانی که به پرسپولیس معرفی شدند و برانکو از میان آنها مهاجم اوکراینی را انتخاب کرد، افزود: طبیعی است که ما بدنبال یک مهاجم تمام عیار بودیم البته این طبیعی است که آن چیزی را که می خواهید نمی توانید پیدا کنید شرایط طوری رقم خورد که مهدی طارمی دوباره به پرسپولیس بازگشت و ما اصلا روی او حساب بازنکرده بودیم چون خودش تصمیم به ترک پرسپولیس گرفت. این مهاجم اوکراینی هم باید از نظر آمادگی خودش را به سایر اعضای تیم برساند البته طارمی باید با شهاب زاهدی، ساسان انصاری و این مهاجم اوکراینی جدید رقابت کند.

وی در خصوص بازگشت طارمی اضافه کرد: طارمی آقای گل لیگ ایران است. این طبیعی است که ما روی بازیکنان موجود برنامه ریزی کرده بودیم و این دو بازیکن جدید اوکراینی که هم جذب کردیم. البته شجاع خلیل زاده هم قراردادش را تمدید کرد و نیامد تا یک جای خالی باقی بماند و طارمی بازگردد.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به جذب مهاجم اوکراینی گفت: نمی شود گفت که این مهاجم اضافه وزن دارد زیرا آنها تمرینات گروهی در برنامه نداشتند البته ما از این فرصت استفاده کردیم و آن بازیکنان را جذب کردیم. ما انتظار داریم که آنها وقتی به صورت کامل آماده شدند به ما کمک زیادی کنند.

وی در خصوص جذب آرام طبع و محرمی گفت: آرام طبع بازیکن با تجربه ای است. محرمی هم بازیکن آینده داری است و به عنوان دفاع راست عملکرد خوبی دارد و می تواند علاوه بر دفاع راست در پست هافبک راست نیز بازی کند.

برانکو در خصوص قرعه کشی لیگ گفت: ما حریفان آسانی در پیش نخواهیم داشت. ما سه دربی پشت سر هم خواهیم داشت و دربی تراکتورسازی و پرسپولیس خیلی سخت است. استقلال - پرسپولیس و سپاهان - پرسپولیس هم همینطور. برگزاری این مسابقات آسان نخواهد بود اما برای حریفان ما سخت تر خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که با بازگشت طارمی اقتدارش زیر سئوال رفته خاطرنشان کرد: این موضوع سیاست باشگاه است. همه مربیان بازیکنان خوب را دوست دارند و مهدی طارمی هم آقای گل بوده است. طارمی البته الان رقابت سختی با علیپور بازیکن اوکراینی، شهاب زاهدی و ساسان انصاری دارد.

سرمربی پرسپولیس در خصوص جایگزین رامین رضائیان در دفاع راست پرسپولیس ادامه داد: غیبت رامین ما را تضعیف نخواهد کرد. هم ماهینی و هم محرمی خصوصیات خوب و تهاجمی دارند البته متاسفم که ماهینی با ما در اوکراین نبود اما او می تواند خودش را به ما برساند.

وی در خصوص تغییر پست بازی محمد انصاری تصریح کرد: ایده من از فصل گذشته این بود که انصاری را به دفاع وسط بیاورم البته گولچ بازیکن خوب و جدیدی است اما انصاری ظرفیت ویژه ای دارد.

برانکو در خصوص اینکه آیا همچنان بدنبال جذب سروش رفیعی خواهید بود، خاطرنشان کرد: ما این بازیکن را می خواستیم او بازیکن خوبی است اما بازیکن ما نیست و ماجرایش تمام شد. برای او آرزوی موفقیت دارم.

وی در خصوص اینکه آیا قرار است جایگزینی برای مصطفی قنبرپور به کادر فنی پرسپولیس اضافه شود گفت: زمان این را نشان می دهد اما فعلا خوشحالیم که کریم باقری را داریم و او یک سال دیگر کنار ما است.

سرمربی پرسپولیس در خصوص نیمکت نشینی طارمی اظهار کرد: باید ببینیم او تا چه اندازه آماده خواهد بود این بازیکن دو ماه از تمرینات تیمی به دور بوده و نیاز به زمان دارد.

وی اضافه کرد: از وضعیت دروازه بانها راضی هستم. بیرانوند سال گذشته به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شد و او می تواند به ما کمک کند. درویشوند هم امروز به جمع ما اضافه شده است اما او دروازه بان آینده داری است البته امیدوارم بیرانوند برای ما امتیاز جمع آوری کند.

برانکو در خصوص بازیهای تدارکاتی در اردوی اوکراین گفت: ما بازیهای خوبی انجام دادیم در تمام مسابقاتی که برگزار کردیم در شرایط خستگی مفرط به زمین رفتیم اما برتری نسبت به حریفان داشتیم و از برگزاری مسابقات راضی هستم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به اینکه پرسپولیس گل های زیادی در این بازیهای تدارکاتی دریافت کرد گفت: روش بازی ما این است که ریسک زیاد می کنیم و به حریف موقعیت می دهیم اما هدف ما این است که اشتباهات دفاع را به حداقل برسانیم و نتایج بهتری بگیریم.