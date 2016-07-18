دعوای زن و شوهر به مرگ زن ۲۳ ساله انجامید

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساعت ۱۸ امروز یکشنبه در روستای اسلام آباد از توابع بخش چغامیش دزفول درگیری و کتک کاری بین یک زن و شوهر منجر به حادثه شد.

وی افزود: در این درگیری، زن ۲۳ ساله خانواده متاسفانه بر اثر ضرب و شتم و ضربات وارده با چوب توسط همسرش به شدت مجروح و کشته شد.

فرمانده انتظامی دزفول گفت: قاتل که مرد جوانی است پس از وقوع این حادثه و در کمتر از یک ساعت از سوی نیروی انتظامی شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

الهامی یادآور شد: قطعا علت این قتل درگیری خانوادگی بوده که در اسرع وقت محکومیت فرد قاتل به اجرا در خواهد آمد.