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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۱۷

فرمانده انتظامی دزفول:

دعوای زن و شوهر به مرگ زن ۲۳ ساله انجامید

دعوای زن و شوهر به مرگ زن ۲۳ ساله انجامید

دزفول -فرمانده انتظامی دزفول از مشاجره و کتک کاری یک زن و شوهر در روستای اسلام آباد دزفول و مرگ زن در این حادثه خبر داد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساعت ۱۸ امروز یکشنبه در روستای اسلام آباد از توابع بخش چغامیش دزفول درگیری و کتک کاری بین یک زن و شوهر منجر به حادثه شد.

وی افزود: در این درگیری، زن ۲۳ ساله خانواده متاسفانه  بر اثر ضرب و شتم و ضربات وارده با چوب توسط همسرش به شدت مجروح و کشته شد.

فرمانده انتظامی دزفول گفت: قاتل که مرد جوانی است پس از وقوع این حادثه و در کمتر از یک ساعت از سوی نیروی انتظامی شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

الهامی یادآور شد: قطعا علت این قتل درگیری خانوادگی بوده که در اسرع وقت محکومیت فرد قاتل به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 3717430

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