فوتوالی در گلستان حرف نخست را می زند/ تحقق رویای حضور در المپیک

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – محمدامین شعبانی: «فوتوالی» ایران بسیار زودتر از آنچه که فکرش را می کردیم المپیکی شده است. شاید در سال های اولیه پیدایش و شکل گیری این رشته مفرح و زیبا در کشور، تصور حضور تیمی از ایران در معتبرترین تورنمنت ورزشی جهان همانند یک رویا بود اما اکنون این خواب خوش به نوعی محقق شده است.

اهمیت این موفقیت آنجا بیشتر به چشم می آید که بدانیم در اصل فوتوالی برای نخستین بار جایگاهی در بازی های المپیک به دست آورده و البته آن هم به صورت «آزمایشی». یکم تا هشتم شهریورماه شهر ریودوژانیرو برزیل میزبان مهم ترین رویداد ورزش فوتوالی جهان خواهد بود.

رشته فوتوالی در ایران در طی دو سه سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته به طوری که تیم ملی پس از تیم قدرتمند تایلند، دومین تیم مقتدر آسیایی محسوب می شود. در کشور ما، ورزشکاران گلستانی انجام این ورزش را جدی تر گرفتند و هم اکنون ارکان اصلی تیم ملی را گلستانی ها تشکیل می دهند.

پس از پایان نخستین مرحله اردوی تیم ملی پیش از اعزام به بازی های المپیک ریو فرصتی دست داد تا دقایقی با «جعفر حاجی صفری» سرمربی گلستان تیم ملی گفتگویی ترتیب دهیم که متن آن در ادامه می آید:

* اولین مرحله اردوی تیم ملی در خراسان شمالی چطور بود؟

خداراشکر اردوی بسیار خوبی در بجنورد برگزار کردیم. تمام اهداف ما که ارتقای وضعیت جسمانی بازیکنان با حضور مربی بدنساز در نوبت های صبح بوده محقق شده است. وضعیت عمومی اردو از نظر زمین تمرین، اسکان و تغذیه در حد عالی بوده که جا دارد از مسئولان ورزش و جوانان استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد تشکر کنم. آقای دکتر ابراهیمی به عنوان سرپرست تیم ملی تمامی امکانات لازم را برای ما فراهم کرد که به طور ویژه از او سپاسگزاری می کنم.

* زمان و مکان مراحل بعدی اردوها مشخص شده اند؟

بله، طبق برنامه ای که به انجمن فوتوالی کشور اعلام کرده ایم تا پیش از المپیک ریو باید پنج مرحله اردو با فواصل زمانی هفت روزه برپا کنیم که اکنون نخستین مرحله آن به پایان رسیده است. شهر یزد را برای اردو در نظر داشتیم اما به علت شرایط جوی و گرمای شدید هوا که ممکن است برای بازیکنان عوارضی در پی داشته باشد از دستور کار خارج کردیم. شهرهای شاهرود، فرح آباد ساری، منطقه آزاد انزلی و گرگان مکان های بعدی برپایی اردو خواهند بود.

* چند بازیکن در اردوی اول حضور داشتند؟

هشت نفر شامل هفت گلستانی و یک یزدی. البته در این اردو دو بازیکن از گیلان و خوزستان با گرفتن مرخصی و با اجازه کادر فنی شرکت نکردند و در اردوی بعدی به جمع ما اضافه می شوند. در نظر داریم در اردوی بعدی دو بازیکن جوان و مستعد از شهر زنجان را به جای دو بازیکن فعلی اضافه کنیم.

* آیا قرار است تغییری در تعداد بازیکنان در اردوهای بعدی ایجاد شود؟

چهار، پنج بازیکن که از سطح بالاتری برخوردار هستند و به دنبال رساندن آنها به المپیک ریو هستیم، همواره در اردوها هستند و برای سایر بازیکنان تا سقف ۱۰ نفر برنامه ریزی کرده ایم که از تجربه بازیکنان تیم ملی استفاده کنند و این موضوع موجب پیشرفت رشته فوتوالی در سطح کشور خواهد شد.

* اینکه هفت بازیکن از گلستان در اردو شرکت کرده اند، چه اندازه به گلستانی بودن شما مرتبط است؟!

این موضوعی است که همواره مطرح بوده و از ما درباره علت آن سوال می کنند. من بارها از مسئولان ورزش کشور درخواست کرده ام که برای پیشرفت فوتوالی همه استان ها باید کمک کنند. ما در گرگان هفته ای حداقل پنج جلسه تمرینی برگزار می کنیم و فکر نمی کنم در استان های دیگر چنین شرایطی حاکم باشد. من به هیچ عنوان دنبال ضایع کردن حق نیستم و فرقی هم نمی کند که بازیکنان تیم ملی، گلستانی باشند یا مثلاً سیستان و بلوچستان اما با وضعیت فعلی، حق بازیکنان گلستانی است که نماینده بیشتری در تیم ملی داشته باشند.

* با این وضعیت باید انتظار داشته باشیم که افراد اصلی تیم ملی هم از همین استان باشند؟

بله، سطح پنج بازیکن ملی پوش گلستانی بسیار بالاتر از نفرات ششم و هفتم تیم ملی است و این موضوع را نمی شود انکار کرد. فکر می کنم هر مربی دیگری به جز من هم باشد همین انتخاب ها را انجام می دهد. پیش بینی من است که ترکیب نهایی بازیکنان از گلستان باشد.

* به نظر شما علل پیشرفت فوتوالی در گلستان چه چیزهایی بوده است؟

یکی از مهم ترین دلایل پیشرفت وجود ظرفیت بالقوه این ورزش در منطقه ترکمن صحرا است. برخی بازیکنان تیم ملی سابقه خوبی در سپک تاکرا داشته اند که ورزشی مشابه فوتوالی است. ضمن اینکه در گلستان امکانات خوبی نیز مهیا است؛ درحالی که برخی استان ها حتی از داشتن توپ و زمین محروم هستند، آقای سرحدی (رئیس انجمن فوتوالی گلستان) هشت عدد توپ در اختیار ما قرار داد و دو زمین مسابقه ای عالی داریم. جا دارد از آقایان طیبی (مدیرکل ورزش استان)، دمیرچی (رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان) و سرحدی تشکر کنم زیرا هر وقت که به چیزی نیاز داشتیم از نظر سخت افزاری به ما کمک کرده اند.

* آیا پیشرفت فوتوالی در کشور راضی کننده است؟

به طور کامل خیر اما بهتر از قبل شده است. برخی استان ها مانند خراسان شمالی این ورزش را شروع کرده اند و استعدادهای خوبی را در این منطقه دیدم که تا یکی دوسال آینده می توانند به سطح بازیکنان گلستانی برسند. این هشدار را می دهم که اگر استان ها بخواهند در حالت رکود به سر ببرند قطعاً تا پنج سال آینده نفرات اول تیم ملی بازهم از گلستان خواهند بود.

* حدود یک ماه به شروع بازی های المپیک زمان باقی مانده و فوتوالی هم که برای نخستین بار به صورت آزمایشی در این تورنمنت شرکت می کند. این مسابقات را چطور ارزیابی می کنید؟

بله همان طور که شما گفتید فوتوالی به صورت آزمایشی در المپیک ریو حضور خواهد داشت که به نوعی جام جهانی این رشته نیز محسوب می شود زیرا بهترین تیم های دنیا در آن شرکت می کنند. در همین زمینه اردوی کیش را درخواست کرده ایم تا بتوانیم شرایط بدنی بازیکنان را با برزیل تطبیق دهیم که متاسفانه به علت کمبود بودجه محقق نشده است. تیم های برزیل و تایلند نسبت به سایر تیم ها اختلاف فاحشی دارند. پس از آن تیم های اسپانیا، پرتغال، امریکا و نیوزیلند از سطح بسیار خوبی برخوردار هستند. من فکر می کنم اگر به قرعه مناسب تری برخورد کنیم صعود از گروه دور از دسترس نباشد.

* آیا تا پیش از آغاز مسابقات بازی های تدارکاتی با این کشورها در دستور کار دارید؟

یک سری هماهنگی هایی با تیم های تایلند، مالزی و برزیل شده که یک هفته زودتر از شروع مسابقات در برزیل در آنجا یک دوره بازی های تدارکاتی برگزار کنیم.

* حضور در چنین رویدادی چه اندازه به پیشرفت فوتوالی در کشور کمک می کند؟

نخستین کمکی که می کند جا افتادن بیشتر این ورزش در سطح کشور است زیرا هنوز بسیاری از مردم اطلاعی از این ورزش ندارند. رفتن تیم ملی به مسابقات المپیک هم موجب افزایش انگیزه بازیکنان می شود و هم در بین جوانان شور و نشاط ایجاد می کند و منجر به گرایش آنها به سوی این ورزش می شود.

* در پایان اگر حرفی باقی مانده بفرمائید.

تشکر از شما. از اسپانسرهای ورزشی که این مطلب را می خوانند خواهش می کنم برای حمایت از تیم ملی فوتوالی پیشقدم شوند. فدراسیون انجمن های ورزشی جذب منابع مالی را به انجمن فوتوالی واگذار کرده که انجمن از نظر مالی در شرایط سختی به سر می برد. تمام هزینه اردوهایی که برگزار می شود برعهده شهر میزبان است. به همین دلیل از بخش خصوصی و شرکت ها تقاضا می کنم برای پیشرفت ورزش کشورمان دست ما را بگیرند و از آن طرف ما نیز تلاش می کنیم همکاری متقابلی با اسپانسرها داشته باشیم.