خوزستانی های مقیم تهران کمتر به فکر استان خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مزاری شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه برگزاری هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان در تهران در محل سالن جلسات استانداری اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی و زیربنایی کشور حوزه فرهنگ است و بیشتر در ارتباط با این موضوع حرف می زنند ولی کمتر دنبال راه چاره رفتیم.

وی با بیان اینکه یکی از بحران های اساسی موجود در کشور بحران هویت است، ادامه داد: چون ادعا داریم ایران یک کشور با فرهنگ غنی است، بنابراین هفته های فرهنگی در رفع این بحران بسیار مؤثر خواهند بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی دبیرخانه کلانشهرها و مراکز استان های کشور افزود: بعد از انقلاب با افراطی گری های زیادی برای معرفی اقوام روبرو شدیم که اصلا صحیح نیست. به اعتقاد ما دین باید در کنار فرهنگ قرار گرفته و به هر دو اصل همزمان و البته به یک میزان توجه شود.

مزاری با اشاره به اینکه یکی از برکات برگزاری هفته های فرهنگی، آشنایی جوانان با سابقه فرهنگی غنی کشور است، گفت: به اعتقاد من هیچ فعالیتی به اندازه انجام کارهای فرهنگی در رسیدن به اهداف تأثیرگذار نیست.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم که اگر فرهنگ غنی گذشتگان را به نسل جدید نشان دهیم خیلی از مشکلات حل و باورهای جوانان نیز تقویت می شود.

جذب گردشگر

مزاری با اشاره به اینکه برگزاری هفته های فرهنگی استان ها در جذب گردشگر خیلی مؤثر خواهد بود، بیان کرد: توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذاری از جمله اهداف برگزاری هفته های فرهنگی است که در صورت تحقق نتایج مثبت بسیاری از جمله پیشرفت و توسعه را برای هر استانی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی دبیرخانه کلانشهرها و مراکز استان های کشور با طرح این سوال که چرا باید تجلیل از مفاخر بعد از مرگ آنها صورت بگیرد؟ عنوان کرد: در هفته های فرهنگی مفاخر، هنرمندان مشهور و بزرگان هر استان مورد تجلیل قرار می گیرند که در روحیه بخشی به این افراد هم بسیار مؤثر است.

وی تصریح کرد: حصول نتایج مثبت از برگزاری هفته های فرهنگی نیاز به یک همت جمعی آن هم از سمت مسئولان هر استان دارد. به هر حال شهرداری تهران بستری را فراهم کرده و برکات بسیاری هم به دنبال دارد که خود استان ها باید از این ظرفیت های ایجاد شده نهایت بهره مندی را داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های ایجاد شده برای توسعه استان ها اضافه کرد: مباحثی مانند اسکان، غذا، تبلیغات و سایر موارد همه با شهرداری تهران است که فضای تبلیغاتی بسیار خوبی را برای هر استان فراهم می کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی دبیرخانه کلانشهرها و مراکز استان های کشور خطاب به مسئولان خوزستانی گفت: همشهری های بسیاری در تهران هستند ولی متأسفانه کمتر به فکر خوزستان هستند.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب راهیان نور برای تقویت اقتصاد شهرها بیان کرد: چه اشکالی دارد که کاروان های راهیان نور در استان های مقصد اقدام به خرید مایحتاج خود کنند؟ متأسفانه برخی مواقع مشاهده شده که این افراد حتی آب معدنی را نیز با خود به همراه می آورند.