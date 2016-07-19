به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کاظمی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه برگزاری هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان در تهران در محل سالن جلسات استانداری اظهار کرد: خوزستان به رنگین کمان اقوام معروف است و قومیت های متعدد با سوابق تاریخی وجود دارد ولی رسانه ملی در معرفی قومیت های استان یا کامل و به خوبی عمل نکرده و یا اینکه مردم در سایر استان های کشور خوزستان را فقط با یک قومیت می شناسند.

وی افزود: برای برگزاری هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان در تهران باید آنالیز و فرصت هایی برای انجام امور تهیه و وظایف دستگاه ها تعیین شود.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان تصریح کرد: در دبیرخانه هفته فرهنگی باید به این جمع بندی برسیم که یک کار علمی ـ فرهنگی و نه نمایشی برگزار شود.

کاظمی نژاد ادامه داد: با برگزاری هفته فرهنگی خیلی قوی می توانیم فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان خوزستان را بیش از پیش افزایش و حتی فرصت های جدیدی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: حتی می توان در اجرای هفته فرهنگی ـ اقتصادی خوزستان در تهران به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی توجه و آن را در برنامه ریزی ها گنجاند.