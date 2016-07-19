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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۹:۰۷

فرمانده انتظامی پاکدشت خبر داد:

بی احتیاطی راننده در پاکدشت حادثه آفرید

بی احتیاطی راننده در پاکدشت حادثه آفرید

پاکدشت-برخورد پراید و موتورسیکلت در شهرستان پاکدشت یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ  سلمان آدینه وند بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان پاکدشت از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از وقوع یک فقره تصادف در جاده "کلیم" به سمت "کریم آباد" مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود : در بررسی های اولیه مشخص شد که این تصادف بین دو دستگاه سواری پراید با دو سرنشین و موتورسیکلت رخ داده است.

وی افزود: در این حادثه راکب موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات قبل از رسیدن عوامل امدادی فوت و سرنشینان سواری پراید نیز به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در پایان اظهار داشت: پلیس از رانندگان درخواست می کند تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز چنین حوادث دلخراش و ناگواری پیشگیری کنند.

کد مطلب 3717489

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