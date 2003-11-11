زنجان فردا سرد ترين شهر ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي كشور اعلام كرد فردا زنجان با 10 درجه سانتيگراد بالاي صفر سرد ترين شهر ايران پيش بيني مي شود. بر اساس اين گزارش وضع هواي ساير نقاط كشور در 24 ساعت آينده بدين شرح خواهد بود :

نام شهر بيشينه نام شهر بيشينه نام شهر بيشينه آبادان 29 رامسر 19 كرج 16 ابوموسي 31 رشت 16 كرمان 19 اراك 21 زاهدان 22 كرمانشاه 16 اردبيل 16 زنجان 10 كيش 29 اروميه 11 ساري 21 گرگان 23 اصفهان 19 سمنان 21 گرمسار 23 اهواز 30 سنندج 15 مشهد 21 ايلام 18 شاهرود 16 مهاباد 13 بابلسر 19 شمال تهران 18 نوشهر 19 بندر عباس 31 شهر كرد 18 همدان 14 بوشهر 30 شيراز 21 ياسوج 18 تبريز 16 قزوين 16 يزد 25 تهران 20 قم 19 خرم آباد 20 كاشان 19