بررسی طرح آموزش پیش از ازدواج در ستاد ساماندهی جوانان

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری شصت و سومین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان افزود: این جلسه با ریاست وزیر ورزش و جوانان در روز دوشنبه ۴ مرداد تشکیل می‌شود.

وی در خصوص دستور جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان تاکید کرد: در این جلسه گزارش وضعیت جوانان استان ایلام توسط استاندار ایلام ارائه خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان بررسی طرح آموزش های پیش از ازدواج را از دیگر موارد مطروحه در این جلسه دانست و خاطرنشان کرد: دستور بعدی ارائه طرح آموزش پیش از ازدواج ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رضوی ادامه داد: طرح آموزش پیش از ازدواج ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج در صورت تصویب با مشارکت همه دستگاه های عضو ستاد اجرا خواهدشد.

وی با بیان اینکه دستور بعدی ارائه طرح «دستیاران جوان» است، اضافه کرد: در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان طرح دستیاران جوانان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.