۲۰۰ واحد راکد در زنجان وارد چرخه تولید می شود

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به فعال سازی واحدهای راکد و نیمه تعطیل در استان زنجان اشاره کردو افزود: ۳۶۰ واحد تعطیل در استان زنجان شناسایی شده است.

وی از وجود هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد هزار و ۴۰ واحد فعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال اشاره کرد و گفت: در سطح استان زنجان تسهیلات سرمایه در گردش برای این واحدهای تولیدی ارائه می‌شود.

فغفوری تاکید کرد: سهم استان زنجان از ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال شناسایی شده در کشور بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی است که تامین مالی خواهند شد.

وی با بیان اینکه با فعال شدن ۲۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در سطح استان زنجان برای هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد، افزود: صنعت و معدن مهم‌ترین بخش ایجاد اشتغال است، بنابراین باید برای رفع مشکلات به این حوزه توجه شود و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی برای توسعه اشتغال و اقتصاد در استان تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تصریح کرد: استان زنجان رتبه ۱۲ معدنی و رتبه ۱۵ صنعتی در سطح کشور را به خود اختصاص داده است ودر مجموع رتبه صنعتی و معدنی زنجان ۱۴ است.

فغفوری گفت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل واحدهای تعطیل نیمه فعال و دارای مشکل فعال خواهند شد و وارد چرخه تولید می شوند.