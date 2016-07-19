فرودگاه پیام دروازه صادراتی البرز/ آغاز مطالعات شهر اقتصادی

سیدحمیدطهائی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فرودگاه پیام به عنوان دروازه صادراتی و با جذب سرمایه گذاری خارجی نقش ویژه ای در اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد، گفت: پنجره واحد گمرک نیز در این زمینه باید پر رنگ تر ظاهر شود.

طهائی با اشاره به آغاز مطالعات طراحی زیرساخت های شهر اقتصادی پیام گفت: این دروازه صادراتی می تواند بخشی از دیدگاه های مقام معظم رهبری را در بحث اقتصاد مقاومتی محقق سازد.

استاندار البرز در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت صنایع مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان گفت: نباید نگاه منطقه ای را تحت شعاع مسائل ملی قرار دهیم، استان البرز کریدور هوای سالم پایتخت است، همانگونه که بخشی از سهم آب تهران را تأمین می کند.

وی در ادامه بحث آلودگی صنایع که محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری را خط قرمز محیط زیست دانست و تأکید کرد: مسئولان ورود صنایع آلاینده را به استان نپذیرند.

طهائی با بیان اینکه صنایع غیرآلاینده و هایتک باید در نواحی پیش بینی شده مستقر شوند، افزود: موضوع شعاع ۱۲۰ کیلومتری را استان های سمنان و قم هم داشته ایم، نکته ای که فراتر از بحث های منطقه ای است، مسائل ملی می باشد که در شورای عالی شهرسازی مطرح شده و باید رعایت کرد.

استاندار البرز اضافه کرد: مسئله ای که در استان پیرامون مطالعات آمایش سرزمینی نیز مطرح می شود مباحث محیط زیست و سقف جمعیت پذیری استان در بخش صنعت است.

طهائی با بیان اینکه استان البرز بعد از تهران و عسلویه بالاترین تراکم جمعیت را دارد، ایجاد مکانیزیمی برای جلوگیری از افزایش این سقف را مهم خواند.

وی افزود: در حالی که بسیاری از صاحبان صنایع علاقمند هستند به البرز بیایند از سویی شاهد هستیم در سایر استان ها باید برای ورود سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد این امر و مشوق هایی که در دیگر نقاط دیده شده است ظرفیت افزایش صنایع را با محدودیت مواجه می سازد.

طهائی در پایان گفت: به همین منظور باید صنایع دانش بنیان را گسترش داد چرا که طرح های دانش بنیان نقش ویژه ای در فراهم ساختن اشتغال دارند و با کمترین آلودگی حتی در داخل محدوده شهری نیز امکان فعالیت دارند.