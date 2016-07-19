به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی بعد از بازگشت از ترکیه و پشیمانی از حضور در تیم ریزه اسپور، به سرعت قرارداد دو ساله‌ای را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد تا کارش را مجددا در جمع سرخپوشان از سر بگیرد.

هنوز حرف و حدیثها درباره عواقب بازگشت طارمی زیاد است. عده‌ای معتقدند طارمی بدون محرومیت و فقط با پرداخت جریمه مالی از سوی باشگاه ریزه اسپور مواجه خواهد شد و بعضی‌ها هم از محرومیت دو ساله مهاجم پرسپولیس صحبت می‌کنند.

با وجود این گفته می‌شود مدت محرومیت طارمی در صورت شکایت باشگاه ریزه اسپور کمتر از این خواهد بود. ابراهیمی وکیل طارمی در این خصوص اعلام کرد که بازگشت این بازیکن به پرسپولیس مشکل قانونی ندارد ولی بر فرض داشتن مشکل، طارمی طبق ماده ۱۷ از فصل چهارم آیین نامه نقل و انتقالات، فقط چهار ماه و در صورت داشتن سابقه، ۶ ماه محروم خواهد شد.